W środę ok. godz. 7.25 złoty umocnił się o 0,02 proc. wobec euro, do prawie 4,61 zł i o 0,07 proc. względem franka szwajcarskiego, do blisko 4,76 zł. Polska waluta straciła natomiast 0,20 proc. wobec dolara amerykańskiego, do ponad 4,36 zł.

We wtorek ok. godz. 17.30 euro kosztowało 4,60 zł, frank 4,77 zł, a dolar 4,36 zł.