W czwartek około godz. 8 złoty zyskał do euro 0,09 proc., dochodząc do poziomu do 4,36 zł; wobec dolara umocnił się o 0,28 proc. i wyniósł 3,99 zł, zaś wobec franka o 0,14 proc., który był wyceniany na 4,52 zł.

W środę około godziny 17.30 polski złoty stracił na wartości wobec franka szwajcarskiego o 0,04 proc., do 4,54 zł, i dolara amerykańskiego o 0,33 proc., do 4,02 zł; wzmocnił się natomiast wobec euro o 0,16 proc., do 4,37 zł.