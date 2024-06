"Historyczna chwila"

Reklama

"To historyczna chwila, ponieważ pierwszy raz zmieniliśmy monarchę na naszych banknotach. Wiemy, że gotówka jest ważna dla wielu ludzi i jesteśmy zobowiązani do dostarczania banknotów tak długo, jak długo społeczeństwo będzie ich potrzebować" - oświadczył gubernator Banku Anglii Andrew Bailey.

Karol III jest dopiero drugim brytyjskim monarchą, którego wizerunek znalazł się na banknotach Banku Anglii. Portrety Elżbiety II po raz pierwszy pojawiły się na banknotach emitowanych przez Bank Anglii w roku 1960 i od tego czasu znajdowały się na wszystkich kolejnych seriach. Na banknotach emitowanych przez banki w Szkocji i Irlandii Północnej nie ma wizerunku Elżbiety II i nie będzie również Karola III.

Reklama

Nowe wzory banknotów

Nowe wzory banknotów we wszystkich czterech nominałach - 5, 10, 20 i 50 funtów - zostały zaprezentowane w grudniu 2022 roku. Wizerunek monarchy na awersie oraz w przezroczystym okienku zabezpieczającym jest jedyną zmianą w stosunku do używanych do tej pory banknotów, co oznacza, że na odwrotnej stronie pozostały portrety odpowiednio Winstona Churchilla, Jane Austin, Williama Turnera i Alana Turinga.

Choć nowe banknoty weszły w środę do obiegu, minie trochę czasu, zanim szerzej trafią do portfeli - zgodnie z wytycznymi dworu królewskiego, mają być drukowane jedynie w takich ilościach, aby zastąpić te wycofywane z obiegu wskutek zużycia lub w razie zwiększonego zapotrzebowania. Ma to zminimalizować wpływ zmiany na środowisko naturalne.

Obecnie w obiegu znajduje się około 4,5 miliarda sztuk banknotów emitowanych przez Bank Anglii o łącznej wartości około 80 mld funtów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)