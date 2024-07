Złoty rano umocnił się wobec euro o 0,01 proc., za które płacono prawie 4,27 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara wzrósł o 0,03 proc., który wyceniany był na ponad 3,94 zł. Z kolei wobec franka szwajcarskiego złoty umocnił się o 0,15 proc., który kosztował prawie 4,39 zł.

