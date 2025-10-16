Ile kosztuje czyszczenie komina w 2025 roku?

Ceny czyszczenia komina mogą być bardzo zróżnicowane. Zależą od regionu, stanu komina, rodzaju paliwa, liczby kondygnacji i zakresu prac. Poniżej orientacyjne widełki i przykłady z rynku:

Kompleksowy coroczny przegląd + czyszczenie + sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 250–450 zł (dom jednorodzinny).

Sama kontrola przewodów kominowych + sprawdzenie szczelności - 250–350 zł.

. Roczna kontrola przewodów kominowych/instalacji gazowej w pojedynczym lokalu - 150–250 zł.

Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego - 300–700 zł.

Czyszczenie komina (sadzy) – stawka za 1 metr bieżący - 70–100 zł / m.b.

W praktyce im więcej prac do wykonania, np. frezowanie, inspekcja kamerą, naprawy, tym wyższa cena końcowa.

Przykładowy cennik usług kominiarskich 2025 dla Warszawy

Poniżej przykład cennika standardowych czynności kominiarskich w Warszawie:

Roczna kontrola przewodów kominowych (z e-protokołem) - od 250 zł

Czyszczenie przewodu dymowego - od 250 zł

Sprawdzenie szczelności instalacji + urządzeń gazowych - od 250 zł

Pakiet „kontrola + czyszczenie + gaz” - ok. 450 zł

Pakiet „kontrola + czyszczenie” - ok. 350 zł

Czyszczenie mechaniczne przewodu – 1 m.b. około 100 zł/m.b.

Udrożnienie przewodu kominowego - 400–800 zł

Kominiarze na swoich stronach internetowych podkreślają, że ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od konkretnego zlecenia – wysokości budynku, dostępu do komina, stopnia zabrudzenia, itp.

Ile razy trzeba czyścić komin w ciągu roku?

To jedno z kluczowych pytań. Oto obowiązki i zalecenia 2025:

Zgodnie z przepisem Prawa budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c), co najmniej raz w roku trzeba przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Dla budynków opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel) przewiduje się, że czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane 4 razy w roku .

. Dla systemów gazowych lub olejowych - 2 razy w roku czyszczenie przewodów spalinowych/dymowych.

czyszczenie przewodów spalinowych/dymowych. Przewody wentylacyjne - co najmniej raz w roku czyszczenie.

Z tego wynika, że:

Jeśli masz piec na węgiel lub drewno - czyszczenie powinno odbywać się 4 razy w roku.

Jeśli masz instalację gazową - dwa razy w roku.

Kontrola techniczna (przegląd) – raz roku, niezależnie od paliwa.

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy w domu jednorodzinnym?

Tak. Brak przeglądu lub czyszczenia komina może skutkować mandatami do 500 zł nałożonymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W razie pożaru lub uszkodzeń, brak protokołu kominiarskiego może wpłynąć na odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Trzeba wiedzieć, że sadza, zatory, nieszczelności przewodów to ryzyko pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, awarii kotła.

Jak sprawdzić kominiarza? Jakie musi mieć uprawnienia żeby sporządzić e-protokół w CEEB?

Aby uniknąć naciągaczy i mieć pewność, że usługa będzie wykonana zgodnie z prawem trzeba sprawdzić uprawnienia kominiarza. Kontrolę taką może przeprowadzić wyłącznie osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego i należąca do Korporacji Kominiarzy Polskich lub posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona i wpisz dane kominiarza – system pokaże, czy ma aktualne uprawnienia.

i wpisz dane kominiarza – system pokaże, czy ma aktualne uprawnienia. Przy wizycie zawsze poproś o okazanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje.

Pamiętaj, że od 2023 roku każdy legalnie działający kominiarz ma obowiązek wystawić e-protokół w CEEB, który od razu pojawia się w systemie (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Kominiarz przed wizytą powinien zadać kilka pytań np. o rodzaj pieca, rodzaj paliwa, długość komina, stan przewodów – by wycenić realnie usługę. Należy unikać „ceny za godzinę bez konkretów” – lepiej mieć jasny zakres prac i cenę za usługę.

Warto też sprawdzić opinie online, rekomendacje klientów, oceny na serwisach usługowych np. Oferteo, itp.

Przegląd kominiarski a e-protokół w CEEB

Jak już wspomnieliśmy, od września 2023 roku wszystkie przeglądy muszą być rejestrowane elektronicznie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Protokół papierowy nie wystarcza. Po wykonaniu usługi czyszczenia komina należy poprosić o dostęp do e-protokołu. Kominiarz powinien go wygenerować, a klient może go sprawdzić w systemie CEEB.

Kominiarz przyjeżdżając na kontrolę, oprócz samego czyszczenia i sprawdzenia drożności przewodów, zbiera też sporo informacji technicznych o budynku i lokalu. Może zapytać m.in. o:

liczbę kondygnacji i lokali,

rok budowy,

rodzaj i grubość ocieplenia ścian oraz stropów,

stan instalacji c.o.,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (kiedy była wykonana),

rodzaj źródeł ciepła, w tym pieca lub kominka i ich roczne zużycie paliwa.

W przypadku lokalu dodatkowo wpisuje:

numer lokalu,

powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych,

średnią temperaturę w sezonie grzewczym,

liczbę mieszkańców.

Wszystkie te dane trafiają do systemu CEEB i są później wykorzystywane m.in. przy kontrolach czy programach wsparcia dotyczących wymiany pieców i poprawy efektywności energetycznej.

Ile kosztuje e-protokół kominiarski?

E-protokół jest bezpłatny. Zapłacimy tylko za przegląd.