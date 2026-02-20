W piątek, 20 lutego 2026 r. w KPRM odbyło się podsumowanie efektów pierwszego roku współpracy ze stroną społeczną w ramach procesu Deregulacja 1.0. Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek podsumował działania Rządowego Zespołu Deregulacyjnego oraz zapowiedział dalsze etapy upraszczania prawa.

Maciej Berek: 193 zmiany zrealizowane, 126 weszło w życie

Berek zaznaczył, że najważniejszą zmianą, którą udało się osiągnąć, jest uczynienie deregulacji aktualnym i stałym parametrem, według którego oceniane są nowe inicjatywy legislacyjne. Deregulacja oznacza przyjęcie takiej filozofii zarządzania państwem, by nie tworzyć nadregulacji. Ten sposób myślenia w widoczny sposób pojawił się w rządowych i parlamentarnych procedurach i to uważam za nasz największy, wspólny sukces - powiedział.

Podczas piątkowej konferencji minister Berek zaprezentował raport "Deregulacja - znosimy bariery, ułatwiamy życie". Raport ten jest podsumowaniem efektów współpracy z inicjatywą #SprawdzaMY. W ciągu minionego roku Rządowy Zespół Deregulacyjny rozpatrzył łącznie 522 postulaty deregulacyjne, z czego 354 zostały zakwalifikowane do realizacji. Spośród nich rząd wdrożył już 193 zmiany, a 126 weszło w życie. 18 postulatów nie weszło w życie na skutek wet Prezydenta RP.

Wśród najważniejszych zmian, które weszły już w życie Berek wymienił m.in. domniemanie niewinności podatnika, krótsze kontrole mikroprzedsiębiorców, wyższy limit zwolnienia z VAT, czy wyższy próg w Prawie zamówień publicznych. Raport podsumowujący pierwszy rok deregulacji dostępny jest na stronie deregulacja.gov.pl

Rusza Deregulacja 2.0

Minister Berek zapowiedział dalsze działania Zespołu. Deregulacja 2.0 została podzielona na III moduły. W KPRM, pod przewodnictwem ministra Berka, będą toczyć się prace nad dwoma modułami. Chodzi o zmiany w prawie podatkowym oraz o przyspieszenie procesów sądowych. Przekazał, że pierwsze spotkania konsultacyjne z udziałem samorządów zawodowych, organizacji pracodawców i przedstawicieli administracji rządowej mają odbyć się już w lutym i w marcu. Dodał, że podczas spotkań, będą chcieli przedyskutować i wypracować zmiany o charakterze systemowym realne do przeprowadzenia do końca tej kadencji parlamentarnej. Trzecim modułem zaś jest local content, nad którym pieczę sprawuje minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Local content - definicja

W czwartkowym komunikacie MAP poinformowało, że podczas trzeciego posiedzenia Zespołu ds. Udziału Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych przyjęto definicję local content. Jak wskazywał cytowany w komunikacie minister Balczun, jest to fundament, na którym zbudowana zostanie nowa strategia wzmacniania udziału polskich firm w kluczowych inwestycjach. Przyjęta definicja local content zostanie oficjalnie zaprezentowana 2 marca w Szczecinie, podczas II Forum Dostawców Polskiej Energetyki Wiatrowej "Energia z Polski – Local First", organizowanego pod hasłem Wind Factory of Europe. Jak wskazano w komunikacie, Definicja została opracowana we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, Głównym Urzędem Statystycznym oraz przedstawicielami środowisk gospodarczych. Jej konstrukcja jest szeroka i elastyczna, tak aby uwzględniać specyfikę poszczególnych branż i nie wykluczać żadnych podmiotów.

Inicjatywa #SprawdzaMY

Od momentu uruchomienia Inicjatywy #SprawdzaMY obywatele i przedsiębiorcy przekazali ponad 16 tysięcy propozycji zmian w obowiązującym prawie. Według organizatorów aż 70 proc. zgłoszeń miało pochodzić bezpośrednio od obywateli. W wyniku analizy zidentyfikowanych barier wyłoniono siedem kluczowych obszarów wymagających pilnych działań deregulacyjnych. Tzw. "Wielka Siódemka" obejmuje reformy w zakresie podatków, cyfryzacji usług publicznych, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, energetyki, implementacji prawa unijnego, ochrony zdrowia, a także usprawnienia administracji i poprawy bezpieczeństwa. 4 marca 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. koordynacji procesu legislacyjnego wdrażającego deregulację. Łącznie Rządowy Zespół Deregulacyjny otrzymał 522 postulaty w 15 pakietach. 4 lutego 2026 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rządowego Zespołu Deregulacyjnego w ramach procesu Deregulacja 1.0.