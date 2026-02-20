Ile dokładnie kosztuje paliwo w połowie lutego 2026?

Obecnie średnia cena najpopularniejszej benzyny bezołowiowej Pb95 w Polsce oscyluje w granicach od 5,59 zł do 5,71 zł za litr. Choć to wciąż wynik lepszy niż w większości krajów Europy, to tendencja wzrostowa jest wyraźnie odczuwalna. Jeszcze mocniej po kieszeni dostają właściciele aut z silnikiem Diesla. Olej napędowy (ON) kosztuje średnio od 5,87 zł do 5,99 zł, a na wielu stacjach premium w dużych miastach cena ta niebezpiecznie zbliża się do granicy 6,10 zł za litr. Największe zaskoczenie czeka jednak użytkowników autogazu. LPG przestało być ostoją spokoju i w połowie lutego 2026 roku jego cena wzrosła do poziomu 2,68-2,76 zł. Eksperci ostrzegają, że to nie koniec, a problemy z dostawami gazu z kierunków wschodnich mogą wywindować ceny na stacjach nawet powyżej 2,80 zł jeszcze przed końcem miesiąca.

Reklama

Reklama

Mapa taniego tankowania. Te województwa wygrywają

Jeśli chcesz zaoszczędzić na pełnym baku, najlepiej tankować na południu Polski. Absolutnym liderem pod względem niskich cen w lutym 2026 roku jest województwo śląskie. To właśnie tam średnia cena Pb95 wynosi około 5,55 zł, a najtańsze stacje oferują litr benzyny nawet o kilka groszy taniej. Jeśli natomiast szukasz najtańszego diesla, powinieneś wypatrywać stacji w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie ON można dostać już za 5,81 zł. Na drugim biegunie znajduje się Mazowsze i województwo świętokrzyskie. Kierowcy w Warszawie i okolicach muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 5,84 zł za litr benzyny 95 oraz nawet 6,06 zł za olej napędowy. Najwyższe ceny autogazu odnotowano z kolei w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie średnia stawka za litr LPG to obecnie 2,81 zł.

Wielkie sieci kontra stacje niezależne

Sytuacja na popularnych sieciach takich jak Orlen, Shell czy BP jest bardzo zróżnicowana. Na stacjach Orlen w centralnej Polsce za Pb95 zapłacimy średnio 5,77 zł, podczas gdy Shell w miastach takich jak Wrocław czy Kraków oferuje paliwa premium w cenach przekraczających 6,04 zł za litr. Co ciekawe, najtańsze paliwo w lutym 2026 roku można znaleźć na stacjach przy marketach oraz na stacjach samoobsługowych w mniejszych miejscowościach, gdzie marże są minimalne, by przyciągnąć klientów na zakupy. Planując tankowanie, warto omijać autostrady szerokim łukiem. Na trasach takich jak A1 czy A2 ceny paliw są wyższe o średnio 30-40 groszy w porównaniu do stacji oddalonych o zaledwie kilka kilometrów od zjazdów.

Prognozy na koniec lutego 2026. Czy paliwo będzie jeszcze droższe?

Wszystko wskazuje na to, że luty 2026 zakończymy z lekkimi podwyżkami. Napięta sytuacja geopolityczna i zmiany w hurtowych cennikach polskich rafinerii nie dają nadziei na szybki powrót do stawek sprzed miesiąca. Analitycy przewidują, że marzec może przynieść kolejną falę wzrostów, która definitywnie pożegna benzynę za 5,60 zł. Jeśli więc masz okazję zatankować na tańszej stacji w województwie śląskim czy podlaskim, nie czekaj na lepsze czasy - te właśnie trwają, ale mogą skończyć się szybciej, niż myślisz.