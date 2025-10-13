- Obowiązkowy przegląd kominiarski 2025/2026 – o tym musisz pamiętać!
- Dlaczego to takie ważne? Zagrożenia w sezonie grzewczym
- Jak często trzeba robić przegląd komina?
- Kto wykonuje przegląd kominiarski?
- Jak sprawdzić, czy przegląd kominiarski był zrobiony?
- Kto i kiedy wykonuje kontrolę przeglądu kominiarskiego?
- Kary za brak przeglądu kominiarskiego
Obowiązkowy przegląd kominiarski 2025/2026 – o tym musisz pamiętać!
Każdy właściciel domu jednorodzinnego i zarządca budynku ma ustawowy obowiązek wykonywania przeglądu przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Wynika to z art. 62 Prawa budowlanego. Zlekceważenie tego obowiązku może skończyć się mandatem, a w razie kontroli nadzoru budowlanego – jeszcze wyższymi karami.
Dlaczego to takie ważne? Zagrożenia w sezonie grzewczym
Brak regularnych kontroli to nie tylko kwestia formalna. Niewyczyszczony lub uszkodzony komin to ryzyko:
- zatrucia czadem – tlenek węgla jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny,
- pożaru sadzy w kominie,
- odmowy wypłaty odszkodowania np. w razie pożaru przez ubezpieczyciela, jeśli nie ma aktualnego protokołu z przeglądu.
Jak często trzeba robić przegląd komina?
Przegląd komina jest obowiązkowy i trzeba go wykonywać raz w roku – pełny przegląd techniczny przewodów kominowych,
Czyszczenie przewodów kominowych powinno się wykonywać:
- 4 razy w roku przy opalaniu paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- 2 razy w roku przy opalaniu gazem płynnym i olejem opałowym,
- 1 raz w roku przy gazie ziemnym.
Kto wykonuje przegląd kominiarski?
Przegląd musi przeprowadzić osoba z uprawnieniami kominiarskimi (mistrz kominiarski) albo osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji kominowych. Wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona i wpisz dane kominiarza – system pokaże, czy ma aktualne uprawnienia.
Od września 2023 roku obowiązuje system e-protokołów – kominiarz wprowadza protokół z przeglądu bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu urzędy mogą łatwo sprawdzić, czy w danym budynku wykonano obowiązkowy przegląd.
Jak sprawdzić, czy przegląd kominiarski był zrobiony?
- Podczas przeglądu właściciel budynku może poprosić kominiarza wydrukowanie lub przesłanie potwierdzenia wprowadzenia protokołu,
- Status można też sprawdzić również w systemie CEEB, do którego dostęp mają również urzędy i nadzór budowlany. Jak to zrobić?
- Wchodzimy na stronę ceeb.gov.pl i klikamy zaloguj się.
- Logujemy się Profilem Zaufanym, poprzez e-Dowód, bankowość elektroniczną lub przez aplikację mObywatel.
- Po zalogowaniu wybieramy swój budynek z listy (jeśli jest zgłoszony do CEEB) i możesz sprawdzić czy kominiarz wprowadził e- protokół.
Kto i kiedy wykonuje kontrolę przeglądu kominiarskiego?
To czy nieruchomość ma aktualny okresowy przegląd kominiarski może sprawdzić Nadzór budowlany, albo straż miejska. Kontrole takie często odbywają się po zgłoszeniu sąsiadów jeśli z komina się "kopci". Jest też zawsze wykonywana po interwencji straży pożarnej. W niektórych gminach inspektorzy sprawdzają, czy mieszkańcy nie palą niedozwolonymi paliwami i czy komin oraz instalacja są sprawne.
Ważne: Po pożarze firma ubezpieczeniowa zawsze żąda protokołu z przeglądu kominowego. Brak wpisu w CEEB, to ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania.
Kary za brak przeglądu kominiarskiego
Jeśli kontrola wykaże brak ważnego przeglądu:
- mandat do 500 zł (nałożony np. przez straż miejską),
- w postępowaniu sądowym grzywna może być dużo wyższa,
- ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania po pożarze lub zaczadzeniu.