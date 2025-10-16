Zakaz sprzedaży alkoholu po 22:00 Warszawa - od kiedy?

W stolicy szykuje się wprowadzenie nocnej prohibicji. Zgodnie z propozycją prezydenta Warszawy, zakaz sprzedaży alkoholu ma obowiązywać od godziny 22:00 do 6:00 rano. Nowe przepisy mają objąć na początek dwie dzielnice - Śródmieście i Pragę Północ. To pilotaż, który w przyszłości może zostać rozszerzony na całe miasto.

Radny Koalicji Obywatelskiej, Sławomir Potapowicz, tłumaczy, że „w większych miastach zaczyna się od pilotażu, więc Warszawa idzie tą samą drogą”. Wprowadzenie zakazu popierają radni większości ugrupowań, także z klubu PiS, choć jego przedstawiciele podkreślają, że władze miasta chcą w ten sposób przykryć „wizerunkową porażkę”, bo - ich zdaniem sprawa mogła zostać załatwiona już ponad miesiąc temu i w całej Warszawie.

Według zapowiedzi, pilotażowa nocna prohibicja miałaby wejść w życie od 1 listopada 2025, a najpóźniej od 1 czerwca przyszłego roku obowiązywać na terenie całego miasta.

Gdzie w Polsce już obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu?

Nocna prohibicja funkcjonuje m.in. w Gdańsku (godz. 22:00-6:00, z wyłączeniem strefy lotniska), w Olsztynie (22:00-6:00), Krakowie (00:00-5:30) czy Wrocławiu (22:00-6:00 - od połowy października 2025).

Czy zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całą Polskę?

Wszystko wskazuje na to, że rząd może chcieć rozszerzenia ograniczeń. Argumentem ma być poprawa bezpieczeństwa i przykład miast, gdzie zakaz już działa, jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Tam samorządy raportują mniejszą liczbę interwencji policji i straży miejskiej oraz spokojniejsze ulice nocą.

Z drugiej strony przeciwnicy zwracają uwagę, że zakupy alkoholu z ograniczeniem przenoszą się, albo do sąsiednich dzielnic, albo gmin, a problem nie znika całkowicie. Na razie jednak decyzje należą do lokalnych władz, a ogólnopolska regulacja wymagałaby zmiany prawa i przyjęcia specjalnej ustawy. Taki projekt złożyła lewica, proponując zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz ograniczenie dotyczące stacji benzynowych.

Co to jest nocna prohibicja?

Nocna prohibicja to ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych – najczęściej od 22:00 lub 23:00 do 6:00 rano. Nie oznacza całkowitego zakazu picia alkoholu, lecz zakaz jego sprzedaży w sklepach, na stacjach i w lokalach handlowych.

Czy w czasie prohibicji można kupić alkohol w restauracji lub barze?

Tak. Zakaz dotyczy sprzedaży detalicznej w sklepach, ale nie obejmuje lokali gastronomicznych, takich jak bary, puby czy restauracje. W tych miejscach nadal można kupić i spożywać alkohol na miejscu, jeśli mają odpowiednie zezwolenie.