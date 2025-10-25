Niedziela handlowa. Czy 26 października 2025 jest niedziela handlowa? Sklepy otwarte 26.10.2025

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która weszła w życie w 2018 roku, reguluje zasady dotyczące handlu w niedziele. W związku z tym, wiele osób zastanawia się, czy 26 października 2025 roku będzie niedzielą handlową. Niestety nie. 26 października 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość sklepów będzie zamknięta.

Czy 26 października 2025 roku jest niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa przypada 7 grudnia 2025 roku. W związku z tym niedziela 26 października 2025 roku nie jest niedzielą handlową.

W tych sklepach zrobimy zakupy w niedzielę niehandlową

26 października 2025 roku przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Auchan, Biedronka, Carrefour, Castorama, Leroy Merlin, Lidl i Netto, będzie zamknięta. Zakupy będzie można zrobić w małych sklepach osiedlowych, w których za ladą stanie właściciel. Otwarte będą również sklepy franczyzowe, takie jak Żabka i Carrefour Express, ale ich godziny otwarcia mogą być inne niż w dni powszednie. Alternatywnie, można zrobić zakupy online, ponieważ e-sklepy są otwarte przez całą dobę. Trzeba jednak pamiętać, że dostawa w niedzielę jest zazwyczaj niemożliwa. W niedziele niehandlowe stacje benzynowe są otwarte przez całą dobę. Na wielu z nich znajdują się sklepy spożywcze z szerokim wyborem produktów, gdzie można zrobić zakupy. Tego dnia otwarte będą również kina, restauracje i inne lokale usługowe, więc można bez problemu zaplanować rozrywkę lub posiłek poza domem.

Niedziele handlowe w 2025 roku

W 2025 roku przewidziano 8 niedziel handlowych. Oto one:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Wigilia, czyli 24 grudnia, od 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy.