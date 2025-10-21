Nowa moneta NBP o nominale 500 zł to pułapka! Nie wydawaj jej w sklepie. Jej prawdziwa wartość znacznie przekracza nominał

Narodowy Bank Polski (NBP) 23 października 2025 roku wprowadzi do obiegu dwie nowe monety kolekcjonerskie z serii "Hetmani Rzeczypospolitej": złotą monetę 500 zł oraz srebrną monetę 10 zł. To wydarzenie ma znaczenie zarówno dla numizmatyków, jak i inwestorów, ponieważ nowości te są czymś znacznie więcej niż tylko pieniądzem.

Wartość a funkcja płatnicza nowej monety NBP o nominale 500 zł. Moneta do kolekcji, nie na zakupy

Mimo że złota moneta o nominale 500 zł jest formalnie prawnym środkiem płatniczym, NBP wyraźnie podkreśla jej kolekcjonerski i inwestycyjny charakter.

Wyjątkowe cechy monety: Moneta wykonana jest z czystego złota (próba 999,9/1000), waży 31,10 g, ma średnicę 32 mm, charakteryzuje się limitowanym nakładem do 1000 sztuk i została wybita lustrzanym stemplem w wysokim reliefie.

Ryzyko utraty wartości: Używanie jej w codziennych transakcjach jest niezalecane. Każde zarysowanie, upadek czy nawet noszenie w portfelu może drastycznie obniżyć jej wartość na rynku kolekcjonerskim i inwestycyjnym.

Trudności w handlu: Zapłata tą monetą w sklepie może być kłopotliwa, ponieważ sprzedawcy często nie są świadomi jej unikatowości, co może prowadzić do problemów z przyjęciem płatności czy wydaniem reszty.

Wniosek: Jeśli przypadkowo wejdziesz w posiadanie tej monety, najlepiej zachować ją w nienaruszonym stanie jako lokatę kapitału i pamiątkę.

Jan Karol Chodkiewicz – historia uwieczniona w złotej monecie

Centralnym elementem projektu jest postać hetmana Jana Karola Chodkiewicza (przełom XVI i XVII w.), uznawanego za jednego z najwybitniejszych dowódców Rzeczypospolitej. Chodkiewicz zasłynął zwłaszcza ze strategicznego zwycięstwa w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku, gdzie z niemal trzykrotnie mniejszymi siłami pokonał Szwedów, zyskując przydomek "litewski Achilles". Na rewersach obu monet (złotej i srebrnej) umieszczono wizerunek hetmana oraz fragment planu bitwy pod Chocimiem, w której skutecznie dowodził obroną przed wojskami tureckimi. Na awersie widnieją elementy takie jak buława hetmańska i herb Chodkiewicza. Dzięki pracy projektantki Dobrochny Surajewskiej, moneta pełni rolę nośnika pamięci historycznej oraz małego dzieła sztuki.

Nowe monety NBP - detale techniczne i sposoby nabycia

Oprócz złotej monety 500 zł (stop 999,9/1000; 31,10 g), NBP wprowadza także srebrną monetę 10 zł o tych samych wymiarach, ale z większym nakładem – do 8000 sztuk.Obie monety charakteryzują się wysoką jakością i potencjałem wzrostu wartości. Zainteresowani kolekcjonerzy i inwestorzy będą mogli nabyć monety w oddziałach okręgowych NBP oraz za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego banku. Ze względu na ograniczony nakład, zakup wymaga wcześniejszego planowania. Nowa moneta o nominale 500 zł jest zatem przede wszystkim wyjątkową formą inwestycji i hołdem dla polskiej historii, którą należy traktować z szacunkiem i zachować w nienaruszonym stanie.