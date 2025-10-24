Dlaczego UE zakazuje pomp ciepła typu split?

Powodem są czynniki chłodnicze, które krążą w układzie pompy i odpowiadają za przenoszenie ciepła. To one decydują o tym, jak efektywne i ekologiczne jest urządzenie. Większość obecnych pomp ciepła typu split działa na czynniku R32, który jest gazem fluorowanym (F-gazem) o wysokim współczynniku GWP (675) – czyli dużym wpływie na ocieplenie klimatu.

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie F-gazowe (2024/573), które krok po kroku ograniczy stosowanie takich substancji. Od 2027 roku nie będzie można już wprowadzać na rynek pomp z czynnikiem o zbyt wysokim GWP, oznacza to, że nie będzie można używać czynnika R32 w pompach ciepła typu split o mocy poniżej 12 kW.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573

Co zamiast pomp ciepła typu split?

Producenci już przygotowują się do zmian. Najbardziej oczywistą alternatywą są pompy monoblokowe, które działają na ekologicznym czynniku R290 (propanie, GWP = 3). To gaz o niskim wpływie na klimat, który spełnia wymogi nowych regulacji i zapewnia wysoką efektywność grzewczą. W kolejnych latach właśnie ten typ pomp, bezfluorowych i bardziej przyjaznych środowisku, ma zdominować europejski rynek.

Pompa ciepła typu split a monoblok – czym się różnią?

Pompy ciepła dzielą się na dwa główne typy: split i monoblok. Choć działają na tej samej zasadzie, różnią się budową i sposobem montażu. W dużym uproszczeniu:

Pompa ciepła typu split ma dwie jednostki – zewnętrzną i wewnętrzną. Między nimi krąży czynnik chłodniczy (gaz), który przenosi ciepło. To właśnie w tych modelach stosuje się gazy fluorowane często. R32, które Unia Europejska chce stopniowo wycofać. Split to popularne rozwiązanie w domach jednorodzinnych, ale wymaga szczelnych połączeń i corocznego serwisowania przez certyfikowanego instalatora.

Pompa ciepła typu monoblok to jedna, szczelnie zamknięta jednostka zewnętrzna, w której cały układ chłodniczy znajduje się w obudowie urządzenia. Dzięki temu nie ma potrzeby prowadzenia przewodów z czynnikiem chłodniczym do budynku – ciepło przekazywane jest za pomocą wody lub mieszaniny wody i glikolu (odporny na niskie temperatury). Monoblok jest łatwiejszy w montażu i bezpieczniejszy dla środowiska, bo zwykle działa na ekologicznym czynniku R290 (propanie).

Czy muszę wymieniać swoją pompę ciepła?

Nie. Jeśli masz już zamontowaną pompę ciepła typu split, nie musisz jej wymieniać. Zakaz dotyczy wyłącznie nowych urządzeń wprowadzanych na rynek po wskazanych terminach. Urządzenia typu split już zainstalowane będą mogły działać dalej, a ich serwisowanie i uzupełnianie czynnika będzie możliwe przez wiele lat.