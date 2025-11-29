Wzrost liczby polskich emerytów w Norwegii

NAV, norweska agencja rządowa odpowiedzialna za dystrybucję świadczeń, najczęściej przekazuje wypłaty emerytalne poza granicę Norwegii do Szwecji i Danii. Choć do tej pory trzecią pozycję zajmowały Stany Zjednoczone, Polska ma szansę wkrótce je wyprzedzić pod względem liczby norweskich emerytur tam wypłacanych.

Skala wzrostu polskich emerytów w Norwegii i charakterystyka beneficjentów

W ciągu ostatniej dekady (w latach 2015-2025) liczba Polaków pobierających norweskie świadczenia emerytalne, a mieszkających w Polsce na stałe, wzrosła aż siedemnastokrotnie. Agencja NAV zauważa, że grupę tę stanowią głównie mężczyźni związani z branżą budowlaną, którzy pracowali w Norwegii sezonowo lub w systemie rotacyjnym. Jest to określana jako "pierwsza fala" polskich imigrantów, którzy uzyskali prawo do emerytury w Norwegii.

Przyczyny emigracji i powrotów emerytów

Ole Christian Lien, ekspert NAV, wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej, że polscy pracownicy dominują w norweskim sektorze budowlanym, a wielu z nich po przejściu na emeryturę decyduje się na powrót do kraju swojego pochodzenia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat NAV zaobserwowała również znaczący wzrost liczby osób pobierających norweskie emerytury, które pochodzą z Litwy i Słowacji.

Wysokość norweskich świadczeń dla polskich emerytów

Warto zaznaczyć, że średnia roczna emerytura w Norwegii wynosi brutto około 220 tysięcy koron (czyli około 80 tysięcy złotych). Wysokość świadczenia jest zależna od takich czynników jak długość stażu pracy, poziom ostatniego wynagrodzenia oraz sektor zatrudnienia. Natomiast najniższa gwarantowana przez państwo emerytura, przysługująca po pięciu latach pracy, to 160 tysięcy koron rocznie (około 58 tysięcy złotych).