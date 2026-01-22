Dofinansowanie do wymiany dachu 2026 - ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) realizowała w latach 2022–2024 nabory wniosków na dofinansowanie wymiany dachów w budynkach przeznaczonych do produkcji rolniczej. Dotacje dotyczyły demontażu pokryć zawierających azbest i były finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W ramach tego programu rolnicy mogli uzyskać do 20 000 zł dotacji.

Dofinansowanie wynosiło 40 zł/m², przy maksymalnej powierzchni dachu objętej wsparciem 500 m².

Istniała możliwość zaliczki w wysokości 50% wartości wsparcia.

Ważne: W poniższym artykule piszemy o obowiązku zgłoszenia azbestu do gminy do 31 stycznia. Deklaracja do pobrania

Czy w 2026 jest dofinansowanie do wymiany dachu z ARiMR?

Nie. ARiMR nie prowadzi nowych naborów, a dofinansowanie jest dostępne tylko dla beneficjentów, którzy podpisali umowy przed końcem 2024 roku. Jedynie wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 31 marca 2026. Nie wiadomo jeszcze, czy program będzie kontynuowany w przyszłości. Jednak eksperci przewidują, że wsparcie dla rolników może zostać włączone do „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku gospodarczym

Jeżeli budynek gospodarczy pokryty jest eternitem, jego właściciele mogą skorzystać z dotacji w ramach lokalnych programów usuwania azbestu finansowanych przez NFOŚiGW. W niektórych przypadkach można uzyskać dofinansowanie nawet do 100% kosztów. Wnioski należy składać w urzędach gminy lub miasta, które prowadzą programy dofinansowania.

Niestety, program obejmuje jedynie demontaż, transport i utylizację materiałów azbestowych. Zainteresowani muszą pytać w swojej gminie, czy ta przystąpiła do programu.

WFOŚiGW - rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu w woj. śląskim

Aktualnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. Dofinasowanie pokrywa jedynie koszty usuwania eternitu.

Nabór trwa do 30 kwietnia 2026 roku. Wnioski można już składać. Poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 100% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju prac (demontaż, transport, unieszkodliwienie). Jak wspomnieliśmy wcześniej, pogram jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego woj. śląskiego, które następnie realizują prace na rzecz mieszkańców, czyli to gmina składa wniosek, a mieszkańcy korzystają z efektów.

Czy w 2026 jest dofinansowanie do wymiany dachu obejmujące wykonanie nowego pokrycia?

Aktualnie, na początek 2026 roku, nie ma ogólnopolskiego lub wojewódzkiego programu, który dawałby bezpośrednie dofinansowanie do wykonania nowego pokrycia dachowego, czyli zakup materiałów i montaż nowego dachu na budynku mieszkalnym.

Dofinansowanie do wymiany dachu Czyste Powietrze 2026

Program Czyste Powietrze nie obejmuje dofinansowania na wymianę samego pokrycia dachowego, ale można w jego ramach uzyskać wsparcie na:

Zakup materiałów termoizolacyjnych.

Montaż ocieplenia dachu.

Wykończenie ocieplonej przegrody (np. zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych).

Aby skorzystać z programu, warto skonsultować się z doradcą w gminnym punkcie Czystego Powietrza i sprawdzić, czy konkretna inwestycja kwalifikuje się do skorzystania z dofinansowania.

Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym

Właściciele budynków mieszkalnych mogą skorzystać z kilku form wsparcia:

Programy gminne i miejskie – umożliwiają bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu. Ulga termomodernizacyjna – umożliwia odliczenie kosztów wymiany dachu w ramach termomodernizacji, od podatku dochodowego. Program Czyste Powietrze – zapewnia wsparcie na ocieplenie dachu, ale nie na jego wymianę.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu 2026?

O dofinansowanie gminne wnioski należy składać w urzędach miast i gmin, które realizują programy usuwania azbestu. O dotacje w ramach Czystego Powietrza – przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ulgę termomodernizacyją rozliczymy w zeznaniu podatkowym za dany rok. Obecnie nie ma ogólnokrajowego programu dofinansowania wymiany dachów zawierających azbest. Warto pamiętać, że terminy składania wniosków różnią się w zależności od lokalizacji, dlatego trzeba to sprawdzić w swoim miejscu zamieszkania.

Do kiedy trzeba pozbyć się azbestu i czy jest to obowiązkowe?

Tak, usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest jest obowiązkowe. Ostateczny termin na eliminację azbestu w Polsce to 2032 rok.

Azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, dlatego nie wolno usuwać go samodzielnie. Usunięcie eternitu musi być zgłoszone do gminy i przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę. Gminy oferują bezpłatne programy usuwania azbestu, dlatego warto sprawdzić dostępność wsparcia na swoim terenie. Aby sprawdzić dostępność dofinansowania, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Azbest - co to jest?

Azbest to grupa minerałów krzemianowych o włóknistej strukturze, które były szeroko stosowanie w budownictwie ze względu na swoją ognioodporność, wytrzymałość i właściwości izolacyjne. Najczęściej można go znaleźć w płytach azbestowo-cementowych, tj. eternit stosowany na dachach czy elewacjach.

Azbest w Polsce - ciekawe informacje