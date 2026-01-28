Ulga na internet 2026: zasady i limity odliczeń

Możliwość obniżenia podatku dzięki wydatkom na internet jest dostępna dla każdego podatnika, który faktycznie ponosi koszty związane z dostępem do ogólnoświatowej sieci. Mechanizm ten funkcjonuje zarówno w przypadku tradycyjnych deklaracji składanych w formie papierowej, jak i przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, takich jak usługa Twój e-PIT. Kluczowym ograniczeniem, o którym należy pamiętać, jest czas trwania tego przywileju. Ustawodawca przewidział, że z odliczenia można skorzystać wyłącznie w dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach podatkowych w całym życiu. Maksymalna kwota, jaką jedna osoba może odliczyć od swojego dochodu w ciągu jednego roku, wynosi 760 zł. Oznacza to, że jeśli realne wydatki były niższe, odliczamy faktycznie zapłaconą sumę, natomiast przy kosztach przekraczających ten limit, kwota odliczenia i tak nie może być wyższa niż ustawowy próg. W skali dwóch lat jeden podatnik jest zatem w stanie zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania o łączną kwotę 1520 zł.

Jak rozliczyć ulgę na internet z małżonkiem w 2026 roku?

Wspólne rozliczanie się osób pozostających w związku małżeńskim stwarza okazję do znacznego zwiększenia korzyści finansowych płynących z tej preferencji podatkowej. W takim scenariuszu łączny limit odliczeń dla pary w jednym roku wzrasta do 1520 zł, co po dwóch latach konsekwentnego korzystania z ulgi daje imponującą sumę 3040 zł. Należy jednak zachować czujność przy podziale kosztów, ponieważ fiskus nie akceptuje przypisania pełnej kwoty 1520 zł do dochodu tylko jednego z małżonków. Każdemu z partnerów przysługuje indywidualny limit 760 zł i to właśnie w taki sposób należy rozdysponować wydatki w deklaracji. Przykładowo, jeśli roczny koszt abonamentu za internet wynosi 960 zł, małżonkowie powinni podzielić tę kwotę tak, aby jedna osoba odliczyła pełne 760 zł, a druga pozostałe 200 zł. Takie podejście gwarantuje zgodność z przepisami i pozwala uniknąć problemów podczas ewentualnej kontroli skarbowej.

Ulga na internet 2026. Dokumentowanie wydatków i formalności w usłudze Twój e-PIT

Prawidłowe skorzystanie z ulgi wymaga posiadania stosownych dowodów wpłat, które potwierdzają, że usługa została opłacona przez konkretnego podatnika. Choć najprostszą sytuacją jest posiadanie faktur, na których widnieje wyłącznie opłata za sieć, przepisy dopuszczają również faktury zbiorcze za pakiety usług. W takim przypadku niezbędne jest jednak, aby dokument wyraźnie wyszczególniał, jaka część całkowitej kwoty dotyczy bezpośrednio dostępu do internetu, oddzielając go od telewizji czy usług telefonicznych. W tradycyjnym procesie składania dokumentów dane o uldze wpisuje się w załączniku PIT/O, natomiast w systemach elektronicznych proces ten jest zautomatyzowany lub wymaga uzupełnienia odpowiednich pól. Warto podkreślić, że podczas wysyłania deklaracji online nie ma obowiązku dołączania skanów rachunków. Podatnik musi jednak zachować dokumentację w domowym archiwum, ponieważ urząd skarbowy ma prawo weryfikacji zasadności odliczenia i może poprosić o ich przedstawienie w celu potwierdzenia prawa do ulgi.