Zasady uczestnictwa w programie Kawka Bis i krąg uprawnionych odbiorców

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez poznański magistrat, program wspierający modernizację systemów grzewczych jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy Poznania, w tym osoby fizyczne, a także podmioty posiadające osobowość prawną, takie jak wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Aby móc skorzystać z funduszy, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych wymogów formalnych i technicznych. Podstawowym warunkiem jest posiadanie w lokalu o funkcji mieszkalnej sprawnego urządzenia grzewczego zasilanego paliwem stałym, na przykład węglem lub drewnem. Ponadto nieruchomość musi mieć w pełni uregulowaną sytuację prawną, a zainstalowany w niej piec musi figurować w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zakres finansowania oraz wysokość dotacji na nowe źródła ciepła

W ramach inicjatywy "Kawka Bis" beneficjenci mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z kompleksową wymianą starego systemu ogrzewania, przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 35 tysięcy złotych. Fundusze te pokrywają wydatki poniesione na demontaż dotychczasowego urządzenia oraz zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła. Środki można również przeznaczyć na prace towarzyszące, takie jak modernizacja wewnętrznej instalacji, dostosowanie systemów odprowadzania spalin, podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej czy przygotowanie pomieszczeń do montażu węzła cieplnego. Kwota wsparcia jest ściśle powiązana z rodzajem wybranej technologii. Osoby decydujące się na przyłączenie do sieci miejskiej mogą otrzymać do 10 tysięcy złotych, podczas gdy montaż ogrzewania elektrycznego połączonego z fotowoltaiką pozwala na uzyskanie do 20 tysięcy złotych. Najwyższe dofinansowanie, sięgające 35 tysięcy złotych, przewidziano dla inwestycji łączących pompę ciepła z panelami słonecznymi. Urząd Miasta podkreśla, że wcześniejsze złożenie dokumentacji przyspiesza proces weryfikacji i daje inwestorom więcej czasu na przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych.

Uchwała antysmogowa w Wielkopolsce i konsekwencje braku wymiany pieca

Realizacja programu "Kawka Bis" jest bezpośrednio związana z rygorystycznymi przepisami wprowadzonymi przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Od 2024 roku użytkowanie najbardziej emisyjnych urządzeń grzewczych, potocznie nazywanych kopciuchami, wiąże się z ryzykiem otrzymania grzywny, która może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Sankcje te dotyczą posiadaczy pieców kaflowych, popularnych "kóz" oraz kotłów centralnego ogrzewania nieposiadających żadnej klasy czystości. Jednocześnie wyznaczono kolejne graniczne terminy modernizacji, zgodnie z którymi do schyłku 2027 roku należy zlikwidować również urządzenia spełniające normy 3. i 4. klasy. Skala zaangażowania poznańskiego samorządu w walkę o czyste powietrze jest znacząca, o czym świadczy fakt, że w poprzednich latach na ten cel przeznaczono łącznie niemal 55 milionów złotych. W bieżącym 2026 roku budżet programu został zasilony kwotą blisko 12 milionów złotych, co stanowi kolejny krok w procesie ekologicznej transformacji miasta.

Nowa odsłona programu "Kawka Bis" w Poznaniu (edycja 2026)

Mieszkańcy Poznania mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach najnowszej edycji projektu "Kawka Bi", która wystartowała 2 stycznia 2026 roku. Miasto przeznaczyło na ten cel pulę środków w wysokości 11-12 mln zł, mającą wesprzeć proces przechodzenia na ekologiczne systemy grzewcze.

Kluczowe parametry dofinansowania

Termin naboru: Dokumenty można składać do 31 lipca 2026 roku.

Maksymalna kwota: Beneficjenci mogą otrzymać do 35 000 zł.

Zakres prac: Dotacja pokrywa koszty usunięcia starego urządzenia grzewczego oraz instalację nowoczesnych alternatyw, w tym pomp ciepła czy przyłączenia nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Misja i efekty programu

Głównym założeniem inicjatywy jest całkowita eliminacja tzw. "kopciuchów", czyli pieców zasilanych węglem, drewnem lub brykietem. Działania te wynikają z konieczności dostosowania się do przepisów antysmogowych przyjętych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory Poznań zainwestował w poprawę jakości powietrza niemal 55 mln zł.

Grupa docelowa i wymagania

O środki mogą ubiegać się podmioty posiadające uregulowaną sytuację prawną nieruchomości na terenie Poznania, w tym:

Właściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych.

Przedsiębiorcy.

Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest posiadanie sprawnego źródła ciepła na paliwo stałe, które zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Procedura składania dokumentów

Zgłoszenia są przyjmowane na kilka sposobów, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do środków:

Cyfrowo: Za pośrednictwem platformy ePUAP. Osobiście: W Wydziale Klimatu i Środowiska lub w Biurze Podawczym. Tradycyjnie: Wysyłką pocztową na adres urzędu.

Komplet informacji oraz wzory formularzy znajdują się na oficjalnym portalu miasta poznan.pl. Ze względu na limitowany budżet, eksperci miejscy sugerują jak najszybsze dopełnienie formalności.