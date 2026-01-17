Czy 18 stycznia to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 18.01.2026. Sklepy otwarte 18 stycznia, czy jutro obowiązuje zakaz handlu?

Weekend to moment, w którym domowe zapasy po całym tygodniu zwykle się kończą, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, na przykład w niedzielę, o ile wypada ona jako niedziela handlowa. Czy 18.01.2026 sklepy będą otwarte?

Niestety, dla tych, którzy liczyli na zakupy dzisiaj, wiadomość nie jest dobra. 18 stycznia jest niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów pozostanie zamknięta. Dobra informacja jest taka, że tradycyjnie otwarte mogą być m.in. sklepy Żabka, małe sklepy prywatne prowadzone przez właścicieli oraz stacje benzynowe.

Sklepy otwarte w niedzielę 18.01.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

Niedziela 18 stycznia nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie jutro zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 18.01.2026 zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 18 stycznia będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 19 stycznia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 18.01.2026. Jakie sklepy będą jutro otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 18 stycznia 2026 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 18 stycznia mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu nie obowiązuje, przypada 25 stycznia 2026 roku. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Mimo wcześniejszych zapowiedzi zmian, w 2024 roku parlament nie doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele. Również w 2025 roku temat nie wrócił na sejmową agendę. W rezultacie utrzymany zostaje dotychczasowy system, zgodnie z którym handel jest dozwolony jedynie w osiem niedziel w ciągu roku.

Jedyną istotną modyfikacją jest ustanowienie dnia wolnego w Wigilię oraz rozszerzenie katalogu niedziel handlowych o trzecią niedzielę grudnia. To rozwiązanie ma ułatwić przedświąteczne zakupy osobom przygotowującym się do Bożego Narodzenia, zwłaszcza tym, którzy odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.