Szybki wzrost gospodarczy Polski

„Koniunktura w polskiej gospodarce rozwija się pomyślnie. W 2024 r. PKB Polski urósł o 3 proc., a za ubiegły rok ekonomiści spodziewają się wzrostu w wysokości 3,5 proc. Tyle samo przewiduje Komisja Europejska w roku 2026” – pisze „FAZ” w opublikowanej w środę analizie.

Gazeta przytacza opinię Międzynarodowego Funduszu Walutowego – „Tempo rozwoju Polski pozostaje silne, wzrost PKB jest jednym z najszybszych w Europie” i cytuje też niemiecką ministrę gospodarki Katherinę Reiche – „Możemy brać przykład z Polski”.

Polska w G20 to korzyść dla Niemiec

„FAZ” zwraca uwagę na wejście Polski do grona największych 20 gospodarek świata i dodaje, że jest to korzystne dla Niemiec, „przynajmniej pośrednio”. Dziennik przypomina, że Polska w październiku 2024 r. prześcignęła Chiny na liście odbiorców niemieckich towarów. W całościowym bilansie handlu z Niemcami Chiny pozostają przed Polską, jednak Polska stale „zmniejsza dystans”.

Obroty handlowe Niemiec z Polską wyniosły w 2024 r. prawie 171 mld euro, a w roku ubiegłym - według wstępnych szacunków - „szczególnie mocno wzrosły”.

Polska przeskoczy Francję?

Polska jest obecnie piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec – za USA, Chinami, Holandią i Francją. W momencie wejścia do UE w 2004 r. Polska była poza pierwszą dziesiątką. W bieżącym roku wschodni sąsiad Niemiec „prawdopodobnie zepchnie Francję z czwartego miejsca” – powiedział „FAZ” Philipp Haussmann, wiceprzewodniczący Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki.

W 2025 r. przewaga Francji nad Polską była niewielka i wynosiła 4,8 mld euro. Ze względu na przewidywany słaby wzrost francuskiej gospodarki, Polska może przegonić Francję. Z wyliczeń Federalnej Agencji Handlu Zagranicznego (GTAI) wynika, że w roku ubiegłym obroty handlowe Francji z Niemcami wyniosły 185 mld euro, a Polski z Niemcami 180,2 mld euro.

Silne podstawy wzrostu

Analizując przyczyny szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, „FAZ” wymienia silny popyt wewnętrzny wynikający ze wzrostu wynagrodzeń, spadające stopy procentowe, co wspiera popyt wewnętrzny i inwestycje, oraz duże wydatki państwa, w tym nakłady w sektorze zbrojeniowym. Zadłużenie na poziomie ok. 60 proc. jest w porównaniu z innymi krajami niskie – ocenia niemiecka gazeta.

Powołując się na Niemiecko-Polską Izbę Handlową, „FAZ” zapowiada, że w najbliższych latach Polska będzie realizowała duże projekty infrastrukturalne – drogi, połączenia kolejowe, lotniska, ale także infrastrukturę cyfrową. Planowana jest ponadto transformacja energetyczna polegająca na odchodzeniu od węgla na rzecz energii atomowej i OZE.

Wśród wybijających się projektów „FAZ” wymienia Centralny Port Komunikacyjny. Jedną z firm ubiegających się o zlecenie na budowę terminalu jest niemiecki Hochtief. Zlecenie na stworzenie systemu transportu bagażu otrzymał już wcześniej Vanderlande Logistics z Norymbergi. Siemens Mobility będzie prawdopodobnie zabiegał o przetarg na 20 pociągów dużej prędkości.

Polska staje się „kluczowym partnerem Niemiec”

„FAZ” zwraca uwagę na szereg problemów trapiących gospodarkę Francji i pisze, że „trudno nie dostrzec przesunięcia układu sił w kierunku Polski”. Jak podkreślił Haussmann, Polska staje się „kluczowym partnerem Niemiec”. Niezależnie od skali handlu, Polska stała się dla niemieckiej gospodarki „równorzędnym partnerem innowacyjnym”.

Gazeta zwraca uwagę, że niemieckie firmy coraz częściej przenoszą swoją produkcję do Polski, wymieniając w tym kontekście Miele, Knorr-Bremse oraz firmy motoryzacyjne i dostawcze. „Niemcy i Polska mogłyby wspólnie przyczynić się do poprawy konkurencyjności przemysłu europejskiego” – uważa Haussmann. Jego zdaniem niemiecki rząd we właściwy sposób ubezpiecza działaniami politycznymi relacje gospodarcze z Polską.