Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 15:46
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd/Shutterstock
Prąd może kosztować znacznie więcej, jeśli nie dopełnisz jednego formalnego obowiązku. Chodzi o dokument, o którym wielu osób wciąż nie wie albo odkłada go „na później”. Sprzedawcy energii już przypominają, że brak złożenia oznacza korektę rachunków i powrót do wyższych stawek za prąd. Sprawdzamy, kogo dotyczy ten obowiązek i co dokładnie trzeba zrobić.

Bez tego dokumentu prąd będzie droższy

Przypomnijmy, że w drugiej połowie 2024 roku część odbiorców korzystała z energii elektrycznej po maksymalnych, ustawowo ograniczonych cenach. Była to forma wsparcia państwa, która pozwalała płacić mniej za prąd mimo rosnących kosztów energii.

Teraz sprzedawcy energii wymagają potwierdzenia, że odbiorca miał prawo do takiej preferencyjnej ceny. Jeśli dokument nie zostanie złożony, rachunki mogą zostać przeliczone według zwykłych stawek wynikających z umowy. To oznacza wyższe opłaty za prąd.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Kogo dotyczy ten obowiązek w 2026 roku?

Wszyscy mikro, mali lub średni przedsiębiorcy i rolnicy, którzy w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2024 korzystali z ceny maksymalnej energii elektrycznej 693 zł/MWh, muszą złożyć informację o pomocy do podmiotu udzielającego tej pomocy, czyli do swojego sprzedawcy energii elektrycznej.

Jeżeli w drugiej połowie 2024 roku prąd był rozliczany według preferencyjnych stawek, sprzedawca energii ma prawo żądać złożenia odpowiedniego dokumentu. Brak oświadczenia działa na niekorzyść odbiorcy.

Dlaczego sprzedawcy energii wymagają tego oświadczenia?

Preferencyjna cena prądu była traktowana jako forma pomocy publicznej. Zgodnie z przepisami taka pomoc musi być udokumentowana. Sprzedawca energii nie może „przyjąć na słowo”, że odbiorca spełniał warunki, tylko potrzebne jest formalne potwierdzenie. Wymóg złożenia oświadczenia wynika z ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych aktów prawnych związanych z kosztami energii elektrycznej.

Jeżeli dokument nie trafi do sprzedawcy, uznaje się, że odbiorca nie miał prawa do tańszego prądu. W efekcie stosowane są standardowe stawki umowne, które są wyższe niż ceny maksymalne.

Co grozi, jeśli dokument nie zostanie złożony?

Brak złożenia dokumentu oznacza realne konsekwencje finansowe. Będzie to dużo wyższy rachunek za prąd, na skutek korekty wcześniejszych rozliczeń. Dostawca energii przeliczy zużycie według cen umownych, które są wyższe od maksymalnych, a rolnicy i przedsiębiorcy będą zmuszeni dopłacić różnicę między tymi cenami (od kilku do nawet kilkudziesięciu tys. zł). Dlatego sprzedawcy energii coraz częściej wysyłają przypomnienia i komunikaty ostrzegawcze.

Gdzie i jak złożyć dokument?

Dokument składa się bezpośrednio u swojego sprzedawcy energii elektrycznej. W większości przypadków można to zrobić:

  • online przez formularz,
  • e-mailem,
  • listownie lub w punkcie obsługi klienta.

Sama procedura nie jest skomplikowana i zwykle zajmuje kilka minut.

Wzór oświadczenia do pobrania

Poniższy dokument PDF trzeba wydrukować, podpisać i odesłać do swojego sprzedawcy, z którym była zawarta umowa w okresie II półrocza 2024 roku.

Wzór informacji o pomocy De Minis

Jak wypełnić oświadczenie - instrukcja

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca 2026.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
