Pułapka w trzynastych emeryturach. ZUS wysyła listy, seniorzy w szoku. Kto musi oddać pieniądze?

Wraz z początkiem kwietnia 2026 roku ruszyła kolejna edycja wypłat trzynastych emerytur. To coroczne wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi dla wielu emerytów i rencistów kluczowy element domowych finansów, jednak tegoroczna akcja płatnicza wiąże się z licznymi komplikacjami. Okazuje się, że nie każdy uprawniony otrzyma pełną sumę, a część beneficjentów czeka przykry obowiązek zwrotu pobranych już środków. Rosnący niepokój w środowisku seniorów jest efektem rygorystycznych decyzji organu rentowego. Największe trudności czekają te osoby, których prawo do pobierania świadczeń wygasło przed końcem marca 2026 roku lub które uzyskały dodatkowe dochody wykraczające poza dopuszczalne progi ustawowe. Na ostateczną wysokość przelewu wpływają także obowiązkowe daniny publicznoprawne - zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - co sprawia, że kwota "na rękę" jest dla wielu rozczarowująca.

Zasady wypłaty trzynastej emerytury w 2026 roku w świetle przepisów

Dodatkowe roczne wsparcie finansowe, powszechnie nazywane "trzynastką", jest przyznawane emerytom oraz rencistom na mocy ustawy z 9 stycznia 2020 roku. Kluczowym kryterium decydującym o nabyciu prawa do tego bonusu w 2026 roku jest posiadanie statusu świadczeniobiorcy w dniu 31 marca. Przepisy te niosą ze sobą istotne konsekwencje: osoby, których prawo do renty lub emerytury wygasło lub zostało zawieszone przed tą datą (np. w wyniku przekroczenia limitów dorabiania), tracą uprawnienie do dodatku. Zgodnie z oficjalną korespondencją z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w takich przypadkach wypłacona kwota zostanie uznana za nienależnie pobraną, co rodzi ustawowy obowiązek jej zwrotu. Katalog osób uprawnionych do otrzymania trzynastki obejmuje szerokie grono beneficjentów, w tym osoby pobierające:

różne formy emerytur (standardowe, pomostowe oraz częściowe),

szeroki wachlarz rent (rodzinne, socjalne, szkoleniowe oraz z tytułu niezdolności do pracy),

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

zasiłki i świadczenia przedemerytalne,

rodzicielskie świadczenia uzupełniające (tzw. "Mama 4+").

Proces przyznawania środków jest w pełni zautomatyzowany - uprawnieni seniorzy nie muszą podejmować żadnych kroków formalnych ani składać dodatkowych wniosków, ponieważ ZUS dokonuje wypłaty z urzędu.

Kto jest zobowiązany do zwrotu trzynastki? Wytyczne i wyjątki ZUS

Mimo że trzynasta emerytura jest świadczeniem masowym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje na konkretne sytuacje, w których beneficjent może zostać zmuszony do oddania otrzymanych środków. Kluczowym czynnikiem ryzyka jest aktywność zawodowa emerytów i rencistów. Jeśli przychody z pracy przekroczą rygorystyczny próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, prawo do wypłaty świadczenia głównego zostaje zawieszone. W takim scenariuszu trzynastka wypłacona "na wyrost" staje się świadczeniem nienależnym i podlega procedurze zwrotu. Istnieją również grupy zawodowe i społeczne, które z mocy prawa są całkowicie wyłączone z systemu dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych. Do tego grona należą:

Sędziowie oraz prokuratorzy w stanie spoczynku - ze względu na pobieranie uposażenia finansowanego bezpośrednio z budżetu państwa (Skarbu Państwa), a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wybitni sportowcy pobierający tzw. emerytury olimpijskie.

Warto również zwrócić uwagę na specyficzną sytuację osób uprawnionych do renty rodzinnej. W przypadku, gdy świadczenie to jest dzielone między kilku członków rodziny (np. wdowę i osierocone dzieci), trzynasta emerytura nie przysługuje każdemu z osobna w pełnej wysokości. Jest ona dzielona proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób, co oznacza, że na konto każdego z nich trafia jedynie ułamek pełnej kwoty dodatku.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury w 2026 roku?

W 2026 roku trzynasta emerytura nie zostanie wypłacona osobom, które nie spełniają kluczowego warunku posiadania prawa do świadczenia emerytalno-rentowego na dzień 31 marca 2026 roku. Oto szczegółowa lista grup, które nie otrzymają "trzynastki":

Osoby bez prawa do świadczeń na 31 marca 2026 roku. Są to seniorzy, którzy przejdą na emeryturę dopiero po tej dacie (np. w kwietniu 2026 roku lub później).

Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia. Jeśli wypłata Twojej emerytury lub renty jest zawieszona na dzień 31 marca 2026 roku (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania do wcześniejszej emerytury), dodatek nie zostanie przyznany.

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Grupa ta nie posiada statusu emeryta w rozumieniu ustawy, lecz pobiera uposażenie, co wyklucza ich z otrzymania tego konkretnego dodatku.

Laureaci sportowi pobierający tzw. emeryturę olimpijską. Sama emerytura olimpijska nie uprawnia do trzynastki, chyba że dana osoba pobiera równocześnie standardową emeryturę lub rentę z ZUS/KRUS.

Osoby pobierające tylko jedną trzynastkę przy zbiegu świadczeń. Jeżeli pobierasz np. rentę rodzinną i własną emeryturę, przysługuje Ci wyłącznie jedna trzynasta emerytura.

Ile naprawdę dostają seniorzy? Potrącenia z trzynastej emerytury

Choć kwota brutto trzynastej emerytury w 2026 roku wynosi 1 978,49 zł (co odpowiada nowej wysokości minimalnej emerytury po waloryzacji o 5,3 proc.), realna wypłata na konto zależy od wysokości miesięcznych dochodów seniora. Wynika to z faktu, że od świadczenia zawsze odprowadzana jest składka zdrowotna, a w wielu przypadkach także zaliczka na podatek dochodowy. Ile wynosi trzynastka netto w 2026 roku w zależności od dochodu?

Jeśli miesięczna emerytura brutto nie przekracza 2500 zł:

Od trzynastki potrącana jest jedynie 9 proc. składka zdrowotna (178,06 zł).

Zaliczka na podatek nie jest pobierana, ponieważ dochód mieści się w kwocie wolnej.

Kwota netto trzynastki wynosi ok. 1 800,43 zł.

Jeśli miesięczna emerytura przekracza 2500 zł:

Potrącana jest zarówno składka zdrowotna (178,06 zł), jak i 12 proc. zaliczka na PIT (ok. 237 zł).

Kwota netto trzynastki spada do ok. 1 563,43 zł.

Seniorzy, których łączny roczny dochód (wraz z trzynastką i czternastką) nie przekroczy 30 000 zł, mogą odzyskać zapłacony podatek. Zwrot nadpłaconego podatku PIT nastąpi jednak dopiero w ramach rozliczenia rocznego za rok 2026, czyli w pierwszej połowie 2027 roku.

Trzynasta emerytura 2026. Terminy wypłat

Trzynastka jest przekazywana wraz z regularną emeryturą lub rentą, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności ZUS. W 2026 roku standardowe terminy wypłat przypadają na: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Ze względu na układ kalendarza oraz Święta Wielkanocne (które w 2026 roku wypadają 5 i 6 kwietnia), część seniorów otrzyma pieniądze wcześniej. Przelewy dla osób, których termin przypada na 1 kwietnia (środa), dotrą o czasie. Jednak osoby z terminem na 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) mogą spodziewać się środków już przed świętami, czyli najpóźniej w Wielki Piątek, 3 kwietnia. Podobnie jak w latach ubiegłych, wypłata następuje całkowicie automatycznie i nie wymaga składania żadnych formularzy. Ważną zasadą pozostaje fakt, że pobieranie świadczeń z dwóch instytucji (np. równocześnie z ZUS i KRUS) nie uprawnia do podwójnego dodatku - w takiej sytuacji wypłacana jest tylko jedna trzynastka. Podsumowując, w 2026 roku niektóre terminy ulegają przesunięciu ze względu na dni wolne od pracy oraz przypadające w połowie miesiąca Święta Wielkanocne (Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia):

1 kwietnia (środa): Wypłata terminowa.

6 kwietnia (poniedziałek): Wypłata dla osób z terminem 5. i 6. dnia miesiąca (5 kwietnia to niedziela wielkanocna).

10 kwietnia (piątek): Wypłata terminowa.

15 kwietnia (środa): Wypłata terminowa.

20 kwietnia (poniedziałek): Wypłata terminowa.

24 kwietnia (piątek): Wypłata dla osób z terminem 25. dnia miesiąca (25 kwietnia to sobota).

Trzynastka w 2026 roku: realne wsparcie czy dodatkowy kłopot?

Dla ogromnej rzeszy seniorów trzynasta emerytura stanowi w 2026 roku kluczowe wsparcie w obliczu wciąż wysokich kosztów utrzymania. Jednak skomplikowany system potrąceń podatkowo-składkowych oraz surowe wymogi ustawowe sprawiają, że realna kwota "na rękę" bywa niższa od oczekiwań, a w skrajnych przypadkach świadczenie podlega przymusowemu zwrotowi. Aby uniknąć finansowych rozczarowań w 2026 roku, należy pamiętać o kilku zasadach:

Kontrola dochodów : Warto monitorować limity dorabiania (szczególnie próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), aby nie narazić się na zawieszenie wypłaty i konieczność oddania trzynastki.

: Warto monitorować limity dorabiania (szczególnie próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), aby nie narazić się na zawieszenie wypłaty i konieczność oddania trzynastki. Wniosek EPD-21 : Seniorzy o niskich dochodach powinni upewnić się, czy złożyli stosowną deklarację, by uniknąć pobierania zaliczek na podatek dochodowy (dotyczy osób z emeryturą do 2500 zł).

: Seniorzy o niskich dochodach powinni upewnić się, czy złożyli stosowną deklarację, by uniknąć pobierania zaliczek na podatek dochodowy (dotyczy osób z emeryturą do 2500 zł). Status na dzień 31 marca 2026 roku : To kluczowa data - brak uprawnień do emerytury lub renty w tym konkretnym dniu automatycznie wyklucza z otrzymania dodatku.

: To kluczowa data - brak uprawnień do emerytury lub renty w tym konkretnym dniu automatycznie wyklucza z otrzymania dodatku. Podział renty rodzinnej : Należy pamiętać, że jedna trzynastka jest dzielona proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

: Należy pamiętać, że jedna trzynastka jest dzielona proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Wyłączenia zawodowe: Osoby o specjalnym statusie, jak sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku czy emerytowani olimpijczycy, nie są objęci tym systemem wsparcia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje również, że po wiosennej turze wypłat, kolejnym dodatkowym wsparciem będzie czternasta emerytura, której wypłata planowana jest na późne lato lub jesień 2026 roku. Właściwe uporządkowanie spraw dokumentowych już teraz pozwoli uniknąć stresujących wezwań do zwrotu pieniędzy w przyszłości.

Trzynasta emerytura w 2026 roku a komornik

Ważną informacją, która uspokoi wielu dłużników, jest fakt, że trzynasta emerytura podlega specjalnej ochronie prawnej. Zgodnie z przepisami, z tego dodatku nie wolno dokonywać żadnych potrąceń ani egzekucji komorniczych. Niezależnie od zadłużenia, bank nie może zablokować tych środków na poczet spłaty kredytów czy innych zobowiązań. Świadczenie to ma charakter socjalny i w całości musi trafić do rąk uprawnionego. Jedynym wyjątkiem w terminach są osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. One, zgodnie z tradycją, na swoją "trzynastkę" poczekają o miesiąc dłużej - ich wypłaty zostaną zrealizowane w maju 2026 roku.

Czy trzeba składać wnioski o trzynastą emeryturę?

Nie, o trzynastą emeryturę nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS, KRUS lub inne organy emerytalno-rentowe (np. biura emerytalne MSWiA czy MON). Pieniądze zostaną przekazane wraz z Twoją standardową emeryturą lub rentą w kwietniowym terminie płatności. Jedynym warunkiem otrzymania przelewu jest posiadanie prawa do wypłaty świadczenia długoterminowego (np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego) na dzień 31 marca 2026 roku.

Najczęściej zadawane pytania o trzynastą emeryturę w 2026 roku (FAQ)