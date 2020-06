Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 10-letnie obligacje o wartości nominalnej 4,87 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po raz pierwszy w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w środę, 17 czerwca, podał BGK.

"Środowa sprzedaż będzie pierwszą w formie przetargu zorganizowanego przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski. Tym samym obligacje, które emitujemy na rzecz Funduszu, będą oferowane identycznym trybem, jak obligacje skarbowe. Oznacza to m.in. że udział w przetargu mogą wziąć wszyscy dealerzy skarbowych papierów wartościowych. Przewidujemy, że przetargi organizowane przez NBP stanowić będą standardowy tryb plasowania obligacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przy czym nadal będziemy mieć również możliwość sprzedaży w dotychczas wykorzystywanym trybie pozaprzetargowym" - powiedział dyrektor Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK Robert Zima, cytowany w komunikacie.

Do tej pory BGK pozyskał na rzecz Funduszu kwotę 38,5 mld zł emitując obligacje 7-letnie i 10-letnie, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

