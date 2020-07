Obecny na uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że dzięki podpisanemu w środę kontaktowi do żołnierzy Wojska Polskiego trafi kolejna partia nowoczesnej broni.

"MSBS Grot należy do najlepszej broni na świecie. Słyszałem takie opinie ze strony polskich żołnierzy. Moją ambicją jest to, żeby Wojsko Polskie wyposażone było w MSBS-y Grot jako podstawowy karabin" – stwierdził Błaszczak.

Umowa o wartości ponad 177 mln zł dotyczy wyprodukowania przez fabrykę Broni Łucznik 18 tys. sztuk karabinków MSBS Grot dla polskiego wojska. Dostawy mają być realizowane w latach 2020-2026.

"Te wielkości (…) są wielkościami minimalnymi. Z całą pewnością będziemy korzystać z opcji, która da nam możliwość kupienia większej liczby MSBS dla Wojska Polskiego" – zastrzegł szef MON.

Dodał, że od pięciu lat polskie wojsko rozwija się liczebnie i modernizuje. "Chodzi o to żeby młodzi żołnierze nabywali nawyki związane posługiwaniem się bronią właśnie w oparciu i tę nowoczesną polską broń - MSBS Grot, a nie broń, która pochodzi z czasów komunistycznych, z arsenału sowieckiej Rosji, ona oczywiście była zmieniana potem przez lata, ale ważne jest to, żeby nowoczesna broń była na wyposażeniu Wojska Polskiego" – podkreślał szef MON.

Przekonywał, że współpraca rządu i prezydenta jest kluczowa dla modernizacji technicznej wojska, a przez to dla miejsc pracy w krajowym przemyśle zbrojeniowym.

"To dzięki współpracy rządu z prezydentem Rzeczypospolitej, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, proces modernizacji Wojska Polskiego następuje; 2015 rok jest taką cezurą" - powiedział Błaszczak. Dodał, że "jeżeli nie ma współpracy, jeżeli jest walka polityczna, proces modernizacji jest hamowany" i niesie to też negatywne konsekwentne dla miejsc pracy.

Według Błaszczaka „ci, którzy dziś są w opozycji, nie modernizowali Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o wyposażenie". "Współpraca między zwierzchnikiem sił zbrojnych a rządem jest kluczowa dla rozwoju zarówno lokalnych miejsc pracy, jak w przypadku Radomia, jak i dla obronności" - dodał.

Przytaczając liczby z wykonania ubiegłorocznego budżetu obronnego powtórzył, że 65 proc. pieniędzy przeznaczanych na modernizację techniczną trafiło do krajowego przemysłu. Jak powiedział, na uzbrojenie wydano 13,1 mld zł, z tego 8,6 mld zł wyniosła wartość zamówień w polskich zakładach. Przypomniał złożone w tym roku w krajowym przemyśle zamówienia na mundury, hełmy, kolejne transportery Rosomak i samobieżne moździerze Rak.

Pierwsze dostawy karabinków GROT na wyposażenie Sił Zbrojnych RP miały miejsce w 2017 roku. W roku 2019 zakres umowy został zwiększony poprzez podpisanie aneksów. Dotychczasowe umowy na dostawy karabinków GROT z FB Łucznik dotyczą dostaw 50,7 tys. kompletów uzbrojenia. Na mocy dotychczasowych umów na wyposażenie Sił Zbrojnych RP dostarczonych zostało 36,7 tys. sztuk karabinków GROT, pozostałe 14 tys. kompletów zostanie dostarczonych do 2022 roku.

Karabinek MSBS GROT to broń opracowana przez Fabrykę Broni "Łucznik" oraz Wojskową Akademią Techniczną. W swojej klasie jest to broń unikatowa. System umożliwia tworzenie różnych konfiguracji broni w układach kolbowych i bezkolbowych. Modułowa budowa pozwala na tworzenie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o elementy bazowe tj. zespół lufy, zespół komory zamkowej, zespół suwadła oraz szybką modyfikację broni przez końcowego użytkownika w zależności od potrzeb. MSBS GROT charakteryzuje się wysoką ergonomią i pełnym dostosowaniem dla użytkowników prawo- i leworęcznych. Jest dopasowany do współczesnego i przyszłego pola walki.