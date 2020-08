Od soboty 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny. Przysługuje on na każde dziecko i ma wartość 500 zł, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jego wartość jest dwa razy wyższa.

ZUS poinformował w niedzielę na Twitterze, że na PUE ZUS aktywowano do tej pory ponad 142 tys. bonów o wartości ponad 122 mln zł. Zakład dodał, że dokonano ponad 2,2 tys. płatności bonami na kwotę ponad 1,77 mln zł. Bonami można już płacić u 8111 podmiotów turystycznych.

Listę podmiotów, które zostały zarejestrowane i u których można płacić bonem, można znaleźć na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Realizacja bonu turystycznego odbywa się przez platformę PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon mogą aktywować rodzice dzieci do 18 lat. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełnią oni dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego będą mogli płacić pomiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Na stronie ZUS dostępny jest film pokazujący, jak założyć profil na PUE.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.

Aby uzyskać informacje o bonie, można skorzystać z całodobowej infolinii pod nr tel. 22-11-22-111. Pytania można też przesyłać na adres e-mail: bon@zus.pl.