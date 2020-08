"W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi Powszechnego Spisu Rolnego 2020 informujemy, że nieprawdą jest, że GUS będzie zbierał dane dotyczące majątku rolników. W spisie nie pytamy o majątek rolników. Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość)" - napisano w komunikacie.

W spisie rolnym znajdą się pytania o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze, o liczbę ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą - informuje GUS.

"Nieprawdą również jest to, że w spisie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów" - czytamy. Jak wyjaśniono, zbierane będą informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w procentach) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

"Podczas spisu nie będziemy pytali o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty, tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej" - zaznacza GUS.

Dane indywidualne i adresowe (PESEL, adres zamieszkania użytkownika, adres siedziby gospodarstwa rolnego) są niezbędne do identyfikacji gospodarstwa rolnego. Dane te zbierane są przy każdym spisie powszechnym.

Zarzuty dotyczące zbierania danych jednostkowych, m.in. takich jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, są bezzasadne – podkreśla GUS. Zdaniem Urzędu, są one niezbędne do nawiązania kontaktu z użytkownikami gospodarstw rolnych w celu wypełnienia obowiązku spisowego. Ponadto, w związku z epidemią COVID-19 dane te będą potrzebne do przeprowadzania wywiadów telefonicznych w przypadku konieczności rezygnacji z wywiadów bezpośrednich.

GUS poinformował, że wszystkie gminy zakończyły na początku lipca nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych. Kandydaci będą specjalnie przeszkoleni w celu przeprowadzenia badań spisowych. Zbierane przez rachmistrzów dane będą podlegały szczególnej ochronie. Rachmistrzowie spisowi są obowiązani do zachowania i przestrzegania tajemnicy statystycznej, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej - podkreślił Urząd.

Powszechny Spis Rolny 2020 rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych, jest obowiązkowy. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ pad/