Kompleksowość, różnorodność, szybkość – tak w skrócie przedsiębiorcy opisują największe zalety Sieci Badawczej Łukasiewicz. Cenią sobie także jakość proponowaną przez nią rozwiązań.

Paweł Wielgomas - wiceprezes Dawtony

Współpraca z Siecią Badawczą Łukaszewicz, którą rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, stała się ważnym elementem strategii rozwoju naszej firmy. Jako duży producent żywności w Polsce szczególnie dbamy o stały rozwój naszej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach. W związku ze specyfiką naszego biznesu, jednym z kluczowych dla nas obszarów jest szeroko rozumiana technologia produkcji, która nie opiera się przecież tylko na wymianie maszyn i urządzeń. Dzięki naszej stałej pracy w tej dziedzinie jesteśmy w stanie oferować konsumentom innowacyjne produkty, z możliwie jak najlepszym składem, co jest dla nas naprawdę ważne. Stąd decyzja o podjęciu współpracy z dużym podmiotem, który będzie w stanie odpowiedzieć na różne nasze potrzeby. Dzisiaj wiemy, że była ona słuszna.

Sieć Badawcza Łukasiewicz wdrożyła bardzo atrakcyjny system odpowiedzi na wyzwania generowane przez sektor przemysłu, który umożliwia synergiczne wykorzystanie potencjału badawczego poszczególnych instytutów Sieci. W przypadku braku możliwości kompleksowego zrealizowania usługi na rzecz przedsiębiorcy przez jeden instytut, np. ze względu na brak specjalnej aparatury, istnieje możliwość włączenia w prace badawcze innego instytutu posiadającego stosowne wyposażenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszej współpracy i… trochę żałujemy, że nie zaczęliśmy jej wcześniej. Ten model działania jest przede wszystkim efektywny – jesteśmy w stanie prowadzić wiele, zupełnie różnych projektów z jednym, dużym podmiotem, który działa naprawdę sprawnie. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to trzecia największa sieć badawcza w Europie. I tak oto możliwa jest jednoczesna praca np. nad poprawą cech organoleptycznych naszych produktów i samej technologii produkcji, jak i chociażby nad wpływem naszej działalności na środowisko. Dlatego właśnie powierzyliśmy już kilka różnych projektów w ręce Grup Badawczych Łukasiewicza.

Dawtona, posiadając szerokie portfolio produktów oraz kilka zakładów produkcyjnych, jest w stanie zaproponować wiele obszarów do wdrożenia i testowania innowacyjnych metod działania. Z doświadczenia wiemy, że z biegiem czasu pojawiają się co raz to nowe wyzwania, dlatego wyrażamy dużą chęć współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz w dłuższej perspektywie. Podchodzimy też bardzo poważnie do skomercjalizowania naszych projektów, co jest również ważnym celem działania Sieci. Wierzymy w to, że efektem naszej współpracy będzie możliwość wdrożenia wielu atrakcyjnych dla konsumentów rozwiązań.

Jacek Pawełczyk - prezes zarządu SENSE Software

Firma jest globalnym producentem oprogramowania dla termowizji. Z naszych produktów korzysta ponad 50 tys. inspektorów, specjalistów i naukowców na całym świecie. Tworzymy pakiety oprogramowania pod własną marką, jak również jako white-label. Stawiamy więc na stały rozwój oferty, korzystając przy tym z pomocy fachowców. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz z kilku powodów. Po pierwsze ze względu na dobre opinie w środowisku biznesowym o tamtejszej kadrze. Po drugie przekonało nas nowe podejście do relacji biznes – nauka, jakie oferuje. Wreszcie znamy efekty działalności podobnej sieci u naszych zachodnich sąsiadów. Mowa o Towarzystwie Fraunhofera w Niemczech. Nie ukrywam, że przyczyniły się do tego również rozmowy prowadzone w środowisku startupowym. Chwalono w nich formułę wyzwań, w ramach której odbywa się opracowywanie projektów na potrzeby danej firmy.

Współpracę zaczęliśmy od projektu, którego rezultatem ma być moduł sztucznej inteligencji rozpoznający anomalie temperaturowe na powierzchni ciała ludzkiego. Będzie miał on zastosowanie w diagnozowaniu podwyższonej temperatury oraz stanów zapalnych przy użyciu obrazowania termowizyjnego. Chcemy w unikatowy na skalę światową sposób udoskonalić metodologię badań nad przesiewowym testowaniem termowizyjnym pod kątem podwyższonej temperatury, tak przydatnym w czasach pandemii COVID-19.

Jeśli miałbym wymienić zalety korzystania z usług sieci, to jest to możliwość lepszego dopasowania kadry badawczej do potrzeb projektu, zarówno pod kątem doświadczenia, jak i współdzielenia wizji. Jest to bowiem sieć badawcza, a nie pojedynczy instytut. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie wspólnej dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych placówek, co prowadzi do lepszego zrozumienia tematu i uzyskania nowych wniosków.

Liczymy na sukces projektu badawczego. Będzie on ogromnie istotny z punktu widzenia strategii firmy, bo umożliwi wytworzenie wiedzy nowej na skalę światową, być może wytworzenie patentów EU/USA, jak również jej komercjalizację pod postacią nowych produktów, co pozwoli uzyskać przewagę na konkurencją zagraniczną.

Jarosław Rogoża - członek zarządu, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, pion Badań i Rozwoju firmy Synthos

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe, które wymagają wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. Mimo że posiadamy duże centrum badawczo-rozwojowe, nie jesteśmy w stanie specjalizować się we wszystkich dyscyplinach naukowych niezbędnych do ich realizacji. Stąd pomysł, aby korzystać z know-how, jakie posiadają instytuty w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zdobycie tej wiedzy poprzez własny rozwój byłoby zarówno kosztowne, jak i czasochłonne.

Podstawową wartością takiej współpracy jest prosta i szybka komunikacja. Zgłaszamy problem naukowy czy technologiczny do Centrum Łukasiewicz i w szybkim czasie otrzymujemy listę pomysłów z różnych instytutów. Bardzo ważna jest dla mnie także możliwość weryfikacji zgłaszanych pomysłów z przedstawicielami instytutów w ciągu jednego dnia. Ma to miejsce podczas panelu projektowego orgaznizowanego przez Centrum. Jeśli chodzi o naszą współpracę z Siecią, to projekty, jakie realizujemy z działającymi w jej ramach instytutami, mają różny charakter, od prostych badań fizykochemicznych do opracowania technologii produkcji substancji organicznych, które wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystać do wytwarzania naszych produktów.

Liczymy, że wypracowane w ten sposób pomysły przyczynią się do zwiększenia sprzedaży od kilku do kilkunastu procent, w zależności od obszaru biznesowego, dla którego jest realizowany projekt. Nastąpi to poprzez poszerzenie naszego portfolio produktowego lub ulepszenie istniejącego. Dodam, że inwestycje w badania i rozwój są głównym źródłem innowacji, które zapewnia firmie konkurencyjność, a więc jest to konieczność na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Grzegorz Kądzielawski - wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny za badania i rozwój

W Grupie Azoty niezwykle cenimy sobie współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Uważam, że zarówno stworzenie Sieci, jak i procesy, które obecnie w niej zachodzą, zwiększają efektywność współpracy na linii gospodarka – nauka.

Wartością jest kompleksowość oferty Sieci. Dzięki temu dziś możemy łatwiej robić biznes z instytutami, które znamy, ale też i z tymi, które funkcjonują poza naszą branżą, co wpisuje się w strategię Grupy Azoty zakładającą dywersyfikację portfela produktowego. Obecnie wspólnie z Siecią pracujemy np. nad nowymi typami katalizatorów, doskonalimy nasze formuły nawozowe czy tworzywa. Sieć Łukasiewicz to partner sprawdzony w działaniu.

Adam Bugajczuk - wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. ds. rozwoju

Przemysł wydobywczy jest innowacyjny i jako KGHM jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem wielu projektów badawczych, również międzynarodowych. Bardzo szybko wdrażamy dostępne na świecie rozwiązania i jesteśmy motorem napędowym do ich tworzenia.

Wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz współpracujemy na wielu płaszczyznach, m.in. prowadzimy projekt monitorowania rurociągów odpadów poflotacyjnych. Usprawnienia w ciągu technologicznym zwiększają bezpieczeństwo oraz efektywność naszej pracy i takimi inicjatywami badawczymi jesteśmy zainteresowani.

