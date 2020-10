Gowin powiedział w Polsat News, że branża turystyczna, która ucierpiała w związku z pandemią koronawirusa już otrzymała znaczącą pomoc.

"Ale mogę zapowiedzieć jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, że wkrótce do branży turystycznej trafi kolejna transza pomocowa. Nie chcę mówić o szczegółach, bo to jednak ostatecznie zależy od parlamentu" - powiedział Gowin.

Dopytywany, czy pomoc trafi też do właścicieli restauracji, którzy będą musieli zamykać swoje lokale o godzinie 22, odparł: "Pomoc będzie kierowana do tych branż punktowo już, które rzeczywiście tracą na obostrzeniach związanych do koronawirusem". "Na tyle, na ile pozwolą możliwości polskiego budżetu, pomoc będzie skierowana także do branży gastronomicznej" - zadeklarował wicepremier.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał w czwartek, że od 10 października cała Polska będzie znajdować się w strefie żółtej; w całym kraju będzie obowiązywało zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych będzie należało zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia. Ponadto w strefie czerwonej lokale będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00.

Zgodnie z nowymi zasadami będzie obowiązywał limit osób na imprezach okolicznościowych: do 75 osób oraz w strefie czerwonej do 50 osób. Te zasady będą natomiast obowiązywać od 17 października.