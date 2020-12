"Wczoraj zakończył się formalny proces odbioru kolejnych czołgów Leopard2PL dla 1WBPanc" - podano na profilu 1. WBPanc na Twitterze. Zamieszczono też film prezentujący zmodernizowane czołgi oraz pokazujący je podczas jazdy na poligonie.

Leopard 2PL to zmodernizowana wersja czołgu Leopard 2A4. Pierwsze dwa czołgi Leopard 2A4 zmodernizowane do standardu Leopard 2PL wojsko odebrało 28 maja, zostały one przekazane Ośrodkowi Szkolenia Leopard w Świętoszowie (woj. dolnośląskie).

Modernizacja do standardu 2PL obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji. Leopard 2PL jest także wyposażony w instalację systemów optoelektronicznych, w tym kamery termowizyjnej trzeciej generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Na wieży czołgu zamontowano dodatkowe moduły opancerzenia, wewnątrz pojazd posiada nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Projekt modernizacji czołgów do standardu Leopard 2PL ma na celu poprawę właściwości bojowych – zwiększenia siły ognia i ochrony balistycznej, poprawy świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi przy szerokim stopniu udziału krajowego przemysłu obronnego.

Prace realizuje Konsorcjum PGZ–Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. W modernizację Leopardów zaangażowane są również inne podmioty z Grupy – warszawskie PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak z Siemianowic. Partnerem jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Umowę na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4 oraz trenażerów i symulatorów podpisano w grudniu 2015. Prace miały kosztować 2,4 mld zł, po kilku aneksach liczba czołgów wzrosła do 142, zwiększono też zakres prac i zobowiązano się do przywrócenia pełnej sprawności wszystkich modernizowanych wozów; wartość kontraktu wzrosła do blisko 3,3 mld zł. Termin wykonania prac ustalony początkowo na koniec 2021 r., obecnie upływa z końcem lipca 2023.

W 2016 r. resort obrony zdecydował o wzmocnieniu jednostek wojskowych położonych bliżej wschodniej granicy. W tym celu przezbrojono 1. WBPanc w czołgi Leopard, należące wcześniej do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu (należącej do 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej). Wozy PT-91 z Wesołej, którymi dotychczas dysponowała warszawska brygada, przekazano 15. Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku. Do Żagania przekazano natomiast czołgi T-72, by zastąpić nimi wycofane Leopardy.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ mrr/