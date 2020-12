"W sektorze tradycyjnie zdominowanym przez duże firmy telekomunikacyjne, inwestorzy infrastrukturalni i instytucjonalni co raz bardziej interesują się infrastrukturą cyfrową i globalnym rozwojem szerokopasmowego przesyłu po światłowodzie, a w szczególności do lokalizacji użytkownika końcowego (Fibre to the Premises - FTTP)" - czytamy w komunikacie.

Ośmiu na dziesięciu (84%) respondentów uważa, że inwestorzy infrastrukturalni będą najbardziej aktywni w przyszłych projektach FTTP, podczas gdy niecała jedna trzecia (29%) operatorów telekomunikacyjnych będzie równie aktywna - stanowi to spadek o 15% w porównaniu do minionych 24 miesięcy. Fundusze emerytalne także planują zwiększyć swoją działalność inwestycyjną w FTTP z poziomu 20% do ponad 27%, wymieniono w informacji.

"Plany inwestycyjne niewątpliwie przełożą się na powstawanie i rozwój nowych projektów FTTP. Ponadto praca zdalna tak bardzo upowszechniona w czasach pandemii tylko dodatkowo wzmocniła zapotrzebowanie na łącza z ultra szybkim dostępem szerokopasmowym, co ma równie kluczowe znaczenie przy planowaniu kierunków inwestycyjnych w Europie - twierdzi tak ponad jedna czwarta (28%) respondentów" - czytamy dalej.

Ponad trzy czwarte respondentów oczekuje, że ogólna wartość inwestycji europejskich w FTTP wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch lat. Prawie jedna czwarta z nich (23%) planuje inwestycje na poziomie 500 mln - 1 mld euro, podczas gdy kolejne 14% respondentów zainwestuje ponad 1 mld euro. Według respondentów, trzy kraje europejskie z planowanymi największymi inwestycjami w FTTP to Niemcy (26%), Wielka Brytania (21%) i Polska (15%). Rynek FTTP stanowi atrakcyjny kierunek inwestycyjny w porównaniu do innych sektorów, wciąż dostępne jest też korzystne finansowanie projektów FTTP, a same fundusze posiadają aktualnie wystarczające zasoby kapitałowe pod inwestycje (tzw. dry powder), wskazano również.

"Pandemia COVID-19 przyśpieszyła wzrost wymogów technologicznych i infrastrukturalnych. FTTP staje się wyjątkowo atrakcyjnym celem inwestycyjnym w Europie głównie dzięki zapotrzebowaniu na ultra szybki szerokopasmowy dostęp, wspierającej polityce rządów, powszechnym zainteresowaniu docelowych użytkowników i utrzymującym się poziomom finansowań oraz apetytom inwestycyjnym ze strony banków i instytucji sektorowych. Nasze badanie wskazuje, że 43% respondentów (zwłaszcza fundusze infrastrukturalne) planuje zaangażować się w pięć i więcej transakcji fuzji i przejęć w sektorze FTTP w ciągu najbliższych dwóch lat. Obiecującym wydaje się fakt, że Polska zajmuje wysokie trzecie miejsce wśród krajów europejskich jeśli chodzi o deklarowany poziom inwestycji w FTTP. W 2018 r. Polski rząd przyjął Narodowy Plan Szerokopasmowy do roku 2025, co tylko wzmacnia wyniki naszego badania" - powiedział partner, szef Private Equity i współkierujący praktyką Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć warszawskiego biura DLA Piper Marek Sawicki, cytowany w komunikacie.

Badanie zostało przeprowadzone w III kwartale 2020 r. przez TMT Finance na zlecenie kancelarii DLA Piper. W badaniu wzięło udział 62 zarządzających, reprezentujących inwestorów, pożyczkodawców, operatorów i doradców dla sektora FTTP, z siedzibami działalności w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Danii, Polsce a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii (których obecność na rynku europejskim jest bardzo silna). 33% respondentów było z banków inwestycyjnych, 25% z firm doradztwa transakcyjnego, 21% to zarządzający w firmach telekomunikacyjnych i operatorach światłowodów, 15% z firm inwestycyjnych (private equity, funduszy infrastrukturalnych i asset management), a 6% stanowiło grupę sprzedawców rozwiązań sieci.

