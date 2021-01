Minister rodziny w rozmowie z PAP podkreśliła, że czternasta emerytura jest kolejnym elementem pakietu dodatkowego wsparcia przygotowanym przez rząd dla rencistów i emerytów w Polsce, obok zagwarantowanej już ustawowo trzynastej emerytury i świadczeń w ramach programu "Mama 4 plus", które - jak zaznaczyła - co miesiąc trafiają do ok. 60 tys. osób bez prawa do emerytury nawet na minimalnym poziomie, gdyż wychowywały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zarobkowej.

"Czternasta emerytura będzie nowym, ważnym wsparciem finansowym, szczególnie dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Zależy nam na tym, żeby tym osobom żyło się lepiej, żeby miały więcej finansowych możliwości" - powiedziała Maląg.

Przypomniała, że projekt ustawy w zakresie czternastej emerytury został przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie znajduje się w Sejmie. We wtorek ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. "Jeżeli projekt uzna akceptację większości sejmowej, 14 emerytura zostanie wypłacona w listopadzie" - wskazała szefowa MRiPS.

Zgodnie z projektem ustawy, pełną czternastą emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę", a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

"Zakładamy, że czternastą emeryturą otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę tzw. czternastych emerytur rząd przeznaczył ok. 11,4 mld złotych" - przekazała Maląg.

Dodała, że czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. "W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku - w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - oraz w styczniu 2022 roku - w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników" - zaznaczyła minister rodziny.