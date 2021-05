Strata operacyjna wyniosła 7,89 mln zł wobec 8,75 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,75 mln zł w 2020 r. wobec 1,85 mln zł rok wcześniej.

"Szybki rozwój, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania, niesie za sobą koszty i obciążenia. Z tego powodu liczyliśmy się z sytuacją, że na uzyskanie zysku będziemy musieli poczekać. Biorąc pod uwagę zdecydowany wzrost przychodów - z ok. 2 mln zł w 2019 do prawie 26 mln zł w 2020 roku, ten czas oczekiwania nie powinien być długi. Jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim kierunku nasza spółka zmierza i jak dynamicznie się rozwija (wzrost przychodów o 1200% r/r). Początek 2021 pokazał nam już, że jesteśmy na dobrej drodze do wypracowania zysku w 2021. W kwietniu 2021 ogłosiliśmy zakończenie procesu oddłużania spółki, a kwota 5 mln euro od 505 Games za prawa do IP 'Ghostrunnera' pozwoli nam przyspieszyć rozwój, finansować i tworzyć jeszcze ciekawsze oraz lepsze jakościowo gry" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)