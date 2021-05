Nie wybieram się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ani do PKO BP, to zabawne plotki - podkreśliła w czwartek posłanka PiS, była wicepremier Jadwiga Emilewicz, pytana o spekulacje na temat jej transferu na stanowisko ministra lub szefa banku.

Emilewicz skomentowała w Polsat News medialne spekulacje, według których miałaby zastąpić na stanowisku ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę lub miałaby zostać nową szefową PKO BP. Pytana, czy nie wybiera się do resortu w najbliższym czasie, zapewniła: "Nie, nie wybieram się. Jestem posłem. Ministrem klimatu jest Michał Kurtyka. Jest to bardzo dobry minister". Plotki dotyczące jej przejścia do PKO BP oceniła z kolei jako "zabawne". "Tam także się nie wybieram, żeby była jasność. Nie spełniam kryteriów związanych z kierowaniem sektorem bankowym w jakimkolwiek obszarze. Także tutaj te plotki są urocze i zabawne" - powiedziała Emilewicz.(PAP) Autorka: Agnieszka Ziemska