"Mamy szansę na średnioroczne tempo wzrostu w przedziale między 4-5% w najbliższych 3 latach. Będzie zapewne to jedna z najwyższych dynamik wzrostu w Unii europejskiej UE - trwały powrót na ścieżkę wzrostu" - powiedział Borys podczas konferencji online 'impact'21.

Podkreślił, że Polska wychodzi z pandemii ze stabilnymi finansami publicznymi.

"Nie ma nic lepszego dla finansów publicznych niż szybki powrót do wzrostu. U nas wydaje mi się, że dług, który wzrósł wyniku pandemii szybko będzie spłacony" - ocenił Borys.

Komisja Europejska (KE) dziś zrewidowała prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski w górę do 4% wobec spodziewanego w lutym br. wzrostu na poziomie 3,1%. Prognoza na 2022 r. to wzrost na poziomie 5,4% (wobec 5,1% wzrostu prognozowanego w lutym br.).

Według KE, Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 4,3% PKB w tym roku i 2,3% PKB przyszłym roku (wobec 7% PKB w ub.r.) KE oczekuje, że dług sektora general government w relacji do PKB spadnie do 57,1% PKB w 2021 r. i do 55,1% w 2022 r. (wobec 57,5% PKB w ub.r.).

Przyjęta od koniec kwietnia przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje m.in. wzrost PKB w tym roku na poziomie 3,8% (wobec 4% prognozowanych w tegorocznej ustawie budżetowej). Według APK, wzrost przyspieszy do 4,3% w 2022 r., a następnie spowolni do 3,7% w 2023 r. i do 3,5% w 2024 r.