W piątek premier Mateusz Morawiecki odwiedził Szczecin.

„Jesteśmy świadkami największej w ostatnich latach i jednej z największych w historii Polski inwestycji chemicznej w Policach. To są polimery. W Planie Odpowiedzialnego Rozwoju zidentyfikowaliśmy przemysł chemiczny jako jedną z naszych pięt achillesowych. Można to poznać po dużym deficycie w międzynarodowym handlu chemią, to ok. 8 mld euro deficytu” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem, inwestycja realizowana przez Grupę Azoty wraz z koreańskim Hyundaiem, pomoże ograniczyć ten deficyt.

„Taka inwestycja jak ta, która realizuje Grupa Azoty wraz z Hyundaiem, inwestorem kapitałowym i jednym z wykonawców tej inwestycji, ta wielka inwestycja zredukuje deficyt w handlu chemią. To tutaj będzie biło chemiczne serce Polski. To tutaj Szczecinianie, to tutaj mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mieli wysoko płatne miejsca pracy” – powiedział premier.