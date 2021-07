„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami” – napisano w komunikacie BGK.

Jak podał bank, nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji potrwa do końca lipca. W jego ramach samorządy mogą złożyć do 3 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„W aktualnym naborze każda jednostka może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg. następujących wytycznych - jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji, drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 mln zł, trzeci wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł” – napisano w informacji BGK.

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w specjalnie przygotowanej Aplikacji Polski Ład. Wcześniej za pośrednictwem platformy e-PUAP składają wniosek o nadanie dostępu do tej aplikacji. Informacje o tym, jak to zrobić są dostępne na stronie internetowej BGK www.bgk.pl/polski-lad - wskazał bank. Zwrócił uwagę, że podczas wypełniania wniosku należy wskazać jeden z 35 obszarów inwestycyjnych. Każdy obszar mieści się w jednym z 4 priorytetów o różnej wadze.

„W pierwszym – pilotażowym naborze największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. Pełna lista priorytetów i obszarów inwestycyjnych jest dostępna na stronie internetowej www.bgk.pl/polski-lad” – napisano w komunikacie BGK.

Od tego, w jakim priorytecie mieści się inwestycja, zależy wielkość dofinansowania. Wnioski dotyczące inwestycji, które mieszczą się w pierwszym priorytecie, mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. wartości inwestycji, wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć nawet na 90 proc dofinansowania, w trzecim nawet na 85 proc i w czwartym nawet 80 proc.

Zgodnie z wyjaśnieniem BGK, bank przyjmuje wnioski o dofinansowanie, a po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

Bank przypomniał, że w ramach programu będzie wystawiał promesy. Dla uruchomienia przetargu, samorząd uzyska od banku wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

Powstanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ogłoszono 21 maja. W czwartek podczas wizyty w Borczu (Pomorskie) premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że program wystartuje w piątek. Poinformował, że program w pilotażowej wersji będzie miał wartość do 20 miliardów złotych.

"Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Żeby stworzyć perspektywy nowych miejsc pracy. Przy tym programie można sobie wyobrazić ile polskich firm (...) będzie mogło zatrudniać nowych pracowników. Polski Ład to setki tysiące nowych miejsc pracy" – powiedział premier Morawiecki.

"Polski Ład" to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł. (PAP)

Autor: Marek Siudaj