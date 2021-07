Morawiecki: Ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład

Morawiecki: Polski Ład jest programem śmiałym, ale opartym o naszą tradycję

Reklama

Polski Ład jest programem śmiałym, odważnym, programem nowoczesnym, ale zarazem opartym o nasze tradycje, naszą kulturę, naszą wiarę, ale jednocześnie sięgającym po nowoczesny rozwój, nowoczesną infrastrukturę, po nowe miejsca pracy - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek premier odwiedził wieś Borcz (woj. pomorskie), gdzie spotkał się z mieszkańcami.

"Są państwa w Europie bogatsze od nas, bardziej zasobne, które mają dzisiaj bardzo poważne problemy, które nie są w stanie tworzyć nowych miejsc pracy w takim tempie, żeby absorbować rosnące bezrobocie" - mówił Mateusz Morawiecki i podawał, że bezrobocie wśród młodych ludzi sięga 30-40 proc. na południu Europy. "To prawdziwa bolączka w państwach takich jak Hiszpania czy Grecja" - ocenił i dalej wymieniał inne problemy m.in. powolny wzrost gospodarczy i gwałtownie rosnący dług publicznych np. w Hiszpanii i Portugalii czy Francja.

"Jeśli u nas sytuacja jest inna, a jest inna, bo mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia, najszybciej tworzymy miejsca pracy, tworzymy nowe inwestycje. Jeśli jest inaczej to także dlatego, że państwo polskie nie tylko nie odwróciło się od polskich przedsiębiorców, od polskich gmin, powiatów, nie odwróciło się od polskich obywateli, tylko przeznaczyliśmy 200 miliardów złotych z okładem na utrzymanie miejsc pracy, na przechowanie potencjału polskich przedsiębiorców" - mówił szef rządu.

Premier podkreślał, że rząd zdecydował się użyć systemu finansów publicznych, a nie środków europejskich, na ratowanie miejsc pracy. "Te ponad 200 miliardów złotych na ratowanie miejsc pracy, przechowanie polskiego potencjału, to są pieniądze państwa polskiego, budżetu państwa" - dodał.

"Jeśli dzisiaj możemy z odwagą patrzeć w przyszłość, a Polski Ład jest programem śmiałym, odważnym, programem nowoczesnym, ale zarazem opartym o nasze tradycje, naszą kulturę, naszą wiarę, ale jednocześnie sięgającym po nowoczesny rozwój, nowoczesną infrastrukturę, po nowe miejsca pracy. Jeśli to jest wszystko możliwe - to dzięki wypełnieniu jednego z podstawowych zadań, jednej z podstawowej funkcji państwa - normalnego, porządnego, poważnego państwa, która nie była wypełniana w należyty sposób, tą funkcją jest dbałość o finanse publiczne i sprawność, jakość tych finansów publicznych" - mówił.

Jak podkreślił, w kryzysowym roku 2020 ściągalność VAT przekroczyła 180 mld zł. "Dla porównania raptem 4-5 lat wcześniej, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, to było 123-124 miliardów złotych, a więc to 50-procentowy przyrost" - powiedział Morawiecki. "Poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe, informatyczne, wygraliśmy wiele bitew, wiele wojen z mafią podatkową, z przestępcami podatkowymi, z mafią VAT-owską i te pieniądze przeznaczyliśmy na cele społeczne i cele inwestycyjne" - powiedział premier.

Morawiecki: Ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład

Tutaj z Kaszub ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład - powiedział w Borczu premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że o pieniądze z tego funduszu będzie można się ubiegać już od jutra.

Podczas konferencji w Borczu na Kaszubach szef rządu podkreślał, że tak jak faktem stał się program 500 plus, tak jak faktem stał się bardzo udany, stworzony z niczego system szczepień, takim samym faktem stanie się Polski Ład, który będzie realizowany.

Premier przypomniał założenia Polskiego Ładu, m.in. zawarte w nim rozwiązania podatkowe. "Poprzez najwyższą kwotę wolną budujemy bardziej sprawiedliwy system podatkowy" - podkreślał Morawiecki. Dzięki temu, dodał, dla 65 proc. emerytów emerytura będzie bez podatku.

Morawiecki podkreślał, że w niektórych regionach są jeszcze "białe plamy" niedoinwestowania. "Ten deficyt rozwojowy będziemy nadrabiać w bardzo szybkim tempie dzięki funduszowi Polski Ład" - mówił.

Przypomniał, że w ramach negocjacji europejskich wynegocjowaliśmy największy fundusz dopłat do polskiego ładu - 770 mld zł. To będą pieniądze, mówił, na cele kulturowe, na urządzenia sportowe, baseny, boiska, na szkolnictwo i edukację.

"O wszystko to będzie można się ubiegać już od jutra. Tutaj z Kaszub ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład" - powiedział premier. Dodał, że to "program w pilotażowej transzy możliwy do 20 miliardów złotych".

"W najbliższych kilka tygodni rozpoczynamy nabór do 20 miliardów złotych i finansowanie inwestycji do 95 procent" - zapowiadał. To ostatnie, jak dodał, "to fundamentalna, rewolucyjna zmiana inwestycyjna".

"Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Żeby stworzyć perspektywy nowych miejsc pracy" - powiedział Mateusz Morawiecki. "Przy tym programie można sobie wyobrazić ile polskich firm(...) będzie mogło zatrudniać nowych pracowników. Polski Ład to setki tysiące nowych miejsc pracy" - dodał.

Morawiecki: Im Polska jest silniejsza, tym mocniej musi bronić swoich praw

Im Polska jest silniejsza, tym mocniej musi bronić swoich praw, bronić swoich racji - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Polska coraz bardziej liczy się na arenie międzynarodowej.

Szef rządu spotkał się w czwartek z mieszkańcami miejscowości Borcz (Pomorskie). Mówił im o założeniach Polskiego Ładu.

Premier ocenił, że tworzy się rynek pracownika. "Czyli pracownik więcej może decydować o warunkach pracy. I o to nam chodzi" - przekonywał.

"Pozbyliśmy się tego czasu, kiedy ludzie pracowali w Polsce jeszcze sześć lat temu, w czasach PO, po 4,5-5 zł na godzinę" - mówił. Premier Morawiecki podkreślił, że PiS wprowadziło minimalną stawkę godzinową. "Zdecydowanie podnieśliśmy płacę minimalną w porozumieniu ze związkami zawodowymi, bo nasz model Polskiego Ładu jest z gruntu modelem solidarnościowym, modelem państwa solidarnego" - zaznaczył.

Premier zapewnił, że Polska dzięki Polskiego Ładowi będzie bardziej nowoczesna, zmodernizowana. Obiecywał m.in. dużo lepsze drogi i inwestycje w kulturę.

Według szefa rządu Polska coraz bardziej liczy się na arenie międzynarodowej. "Tak dzieje się coraz bardziej. (...) Na kolejnych szczytach Rady Europejskiej, ostatnim chociażby, gdzie odcisnęliśmy poważne piętno na polityce międzynarodowej, także wschodniej" - mówił.

"Im jesteśmy silniejsi, tym mocniej też czasami musimy bronić swoich praw, bronić swoich racji" - dodał. Mówił, że Polska pozbawiona jest kompleksów. "Jesteśmy samodzielni, coraz bardziej zasobni, coraz bardziej bezpieczni również" - powiedział.

Zaapelował o porównanie danych dotyczących skali obecnych wydatków w wielkie przedsięwzięcia do środków wydawanych w poprzednich latach.

Poinformował, że od piątku "ruszamy z największym naborem na środki inwestycyjne." Powiedział, że środki będzie można wykorzystać m.in. na szkoły czy drogi. "Trzeba tylko złożyć aplikację, walczyć w ramach gmin, w ramach powiatów o dobre celem najlepsze dla mieszkańców" - mówił.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski, Robert Pietrzak