Jako pierwsza informację o propozycjach szefa rządu opublikowała w środę "Rzeczpospolita".

Reklama

Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do rządu samorządy - zgodnie z propozycjami, które przedstawi w środę premier - dostaną gwarancję finansowania i stabilizacji dochodów.

Wśród propozycji z Polskiego Ładu ma znaleźć się: przekazywanie udziału w podatkach dochodowych w równych miesięcznych ratach (zgodnie z prognozą), reguła stabilizacyjna (wpływy z udziały w podatkach dochodowym nie będą mogły być niższe) i system wyrównawczy, czyli tzw. janosikowe, który będzie oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT.

Ponadto premier Mateusz Morawiecki ma w środę zaprezentować nowe rozwiązania proinwestycyjne, w tym nową rządową subwencję rozwojową dla jednostek samorządu terytorialnego mającą wzmocnić inwestycje lokalne oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma zagwarantować dofinansowanie projektów na poziomie nawet 80 do 95 proc.

Według nieoficjalnych informacji PAP, szef rządu ma także przedstawić rozwiązania przejściowe dotyczące dalszego uelastycznienia budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz podniesienie limitu spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego.

Premier Morawiecki ma przedstawić wspomniane propozycje podczas swojej wizyty w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie zaplanowana jest konferencja na temat nowego systemu finansowania samorządów i podsumowująca pierwszy etap naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.