Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w sierpniu rdr o 13,8 proc., a mdm spadku o 2,0 proc.

Reklama

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w sierpniu wzrosła rdr o 10,7 proc., a mdm spadła o 0,3 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i lipcu 2021 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 13,2 -2,5 9,8 -3,9 górnictwo i wydobywanie 4,1 -0,3 -0,1 -4,5 przetwórstwo przemysłowe 13,3 -2,7 9,7 -4,5 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16,1 -1,7 16,6 3,8 dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 11,7 -0,5 8,8 -1,5

KOMENTARZE

PIE: Po dwucyfrowym wzroście produkcji przemysł czeka spowolnienie w kolejnych miesiącach

Przemysł ponownie osiągnął dwucyfrowy wzrost w sierpniu. Kolejne miesiące przyniosą spowolnienie związane z problemami sektora motoryzacyjnego oraz spadkiem popytu zagranicznego – napisano w poniedziałkowym komentarzu PIE do danych GUS.

„Wynik jest zbliżony do mediany rynkowych prognoz (13,8 proc.), natomiast różnice w stosunku do lipca wyjaśniają efekty kalendarzowe. Komunikat GUS wskazuje na wysoką aktywność producentów dóbr pośrednich m.in. sektora chemicznego oraz maszynowego. Negatywnie zaskoczyła motoryzacja z 13-proc. spadkiem obrotów” – napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS.

PIE spodziewa się, że tempo wzrostu przemysłu w kolejnych miesiącach spowolni.

„Szacujemy, że w listopadzie i grudniu dynamika będzie zbliżona do 5 proc. Będzie to efekt niedoborów mikrochipów oraz osłabienia popytu zagranicznego z Chin. Ograniczony dostęp do mikroprocesorów ponownie uderzy w wyniki sektora motoryzacyjnego. Obecnie tygodniową przerwę w działalności zapowiedziały czeskie fabryki Skody. Moce przerobowe ograniczają też niemieckie koncerny. Polskie firmy są ważnym dostawcą dla producentów z obydwu krajów – w wyniku przestojów stracą część zamówień” – wskazano w komentarzu PIE.

Zdaniem ekonomistów Instytutu, spadek popytu z Azji odczują producenci dóbr inwestycyjnych oraz pośrednich np. sektor maszynowy.

„Spowolnienie koniunktury w tej części świata w pierwszej kolejności przełoży się na słabszą aktywność niemieckiego przemysłu. Następnie przez łańcuchy dostaw problem dotknie polskich firm. Należy odnotować jednak, że skala ewentualnego osłabienia w Polsce będzie niższa niż w Niemczech i pozostałych państwach CEE. Wyniki polskiego przemysłu stabilizować będzie wysoki popyt konsumpcyjny w państwach strefy euro” – oceniono w komentarzu PIE. (PAP)