GUS wskazał, że we wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w sierpniu br.

"W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych +prognostycznych+, natomiast w przypadku +diagnostycznych+ – poprawę lub brak zmian" - dodano.

Urząd podał, że najlepiej i jednocześnie korzystnie (sytuacja, w której odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia) koniunkturę oceniają jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistycznymi są przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

GUS przekazał, że dla "przetwórstwa przemysłowego" wskaźnik NSA we wrześniu wyniósł minus 3,6 (w sierpniu minus 0,9). Dla kolejnych sektorów wyglądało to następująco: budownictwo - minus 7,9 we wrześniu wobec minus 7 w sierpniu; handel hurtowy - plus 5,3 wobec plus 6,2; handel detaliczny - minus 1 wobec minus 0,6; transport i gospodarka magazynowa - plus 4,2 wobec plus 5,3; zakwaterowanie i gastronomia - minus 10,9 wobec minus 6,7. W tej ostatniej sekcji podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 17,1) niż jednostki gastronomiczne (minus 8).

W pozostałych dwóch kategoriach, czyli informacji i komunikacji NSA ukształtował się na poziomie plus 16 wobec plus 13,4 w sierpniu, z kolei w finansach i ubezpieczeniach we wrześniu wskaźnik koniunktury wyniósł plus 11,4 wobec plus 12,2 w sierpniu. (PAP)

