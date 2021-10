"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu z sierpniem br." - czytamy w komunikacie.

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 14%, dóbr zaopatrzeniowych - o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 5,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 4,8%. Nieznacznie zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych - o 0,8%, podano także.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 8%.

W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,2%, podał też Urząd.

Wzrost w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) we wrześniu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 22,1%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 21%, papieru i wyrobów z papieru - o 18,7%, wyrobów z metali - o 16,6%, maszyn i urządzeń - o 15,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 14,9%, metali - o 14,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 13,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 12,3%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 17,3%.

W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 39,2%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 33,6%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 24,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 18,6%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 15,2%, mebli - o 13,2%.

Ceny producentów wzrosły

Ceny producentów wzrosły we wrześniu br. o 10,2% r/r, w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2021 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 10,2%" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 r. były o 0,7% wyższe niż w sierpniu 2021 r. Największy wzrost cen zaobserwowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe - o 0,8%, podał Urząd.

We wrześniu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z wrześniem 2020 r. podniesiono o 10,2%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 14,9%, w tym w górnictwie rud metali - o 27,5%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 5,3%.

GUS podał też, że we wrześniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 4,9% r/r, a w porównaniu z sierpniem br. - o 0,7%. (ISBNews)

KOMENTARZE

PIE: Tempo wzrostu produkcji w kolejnych miesiącach spadnie

Niedobór materiałów spowalnia dynamikę przemysłu; szczególnie dotkliwie ucierpiał przemysł motoryzacyjny. Tempo wzrostu produkcji spadnie się w kolejnych miesiącach – napisano w komentarzu PIE do środowych danych GUS.

Braki surowców i materiałów będą odbijały się na tempie wzrostu produkcji przemysłu w kolejnych miesiącach, które – według PIE – będzie spadać.

„Szacujemy, że do końca roku dynamika będzie zbliżona do 5 proc. Wzrost produkcji jest ograniczany przez braki surowców i materiałów oraz osłabienie popytu zagranicznego w Azji. Najsilniej dotknięta jest branża motoryzacyjna. Na skutek niedoboru mikroprocesorów działalność wstrzymało lub ograniczyło 6 kluczowych fabryk samochodów – w efekcie wolumen produkcji w niektórych regionach będzie niższy niż w 2020. Przestoje mają miejsce również w Czechach i Niemczech – fabryki Skody i Opla wstrzymały produkcję do końca roku. Polskie fabryki są dostawcami komponentów dla obydwu krajów, a spowolnienie jest już widoczne w handlu zagranicznym – eksport akumulatorów litowo-jonowych był najmniejszy od roku” – stwierdzono w komentarzu PIE.

Ekonomiści instytutu uważają, że z tymi problemami polski przemysł poradzi sobie lepiej niż przemysły większości krajów UE.

„Wyniki polskiej gospodarki stabilizuje bardziej zróżnicowana struktura przemysłu oraz wciąż wysoki popyt konsumpcyjny w strefie euro. Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazuje na stabilizację produkcji oraz zamówień w polskiej gospodarce. Również badania koniunktury konsumenckiej GUS sygnalizują solidny popyt konsumencki” – podano w komentarzu PIE. (PAP)