Białorusini budują specjalną infrastrukturę np. kładki kierujące ludzi na tereny bagienne, by przepchnąć migrantów do Polski - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Tworzenie takich budowli to nowość - ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Skala zaangażowania reżimu Łukaszenki w eskalację kryzysu migracyjnego jest ogromna. Białorusini budują nawet specjalną infrastrukturę, by przepchnąć migrantów do Polski. Powstają np. kładki kierujące ludzi na tereny bagienne" - napisał w piątek szef MON na Twitterze. Reklama Do tej informacji odniósł się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Od początku zaangażowanie białoruskie w szlak migracyjny było bardzo duże, ale tworzenie takich budowli to jednak nowość" - napisał pod wpisem Błaszczaka na Twitterze. Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego, przylegających do granicy z Białorusią, obowiązuje stan wyjątkowy.