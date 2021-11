Jak podano w komunikacie, Polski Fundusz Rozwoju ma wynikający z przepisów obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku.

Reklama

Od 18 listopada PFR rozpocznie wysyłkę wezwań do prawie 650 tys. podmiotów, których nie ma w ewidencji PPK prowadzonej przez Fundusz, z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Wezwanie zostanie udostępnione w profilu informacyjnym ZUS (PUE) danego pracodawcy. Bedzie zawierać link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Wypełniając go, pracodawca poinformuje PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia umowy.

Do formularza będzie można zalogować się za pomocą podanych w treści dokumentu NIP i TOKENU. PFR zapewnia, że wypełnienie formularza nie zajmie więcej niż kilka minut. Jeśli firma nie posiada PUE, wezwanie otrzyma pocztą.

Po otrzymaniu wezwania firma powinna sprawdzić, czy ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jak przypomina PFR, tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK: mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną - w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą; podmioty, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia dla minimum 25 proc. osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Jeśli firma, która otrzyma wezwanie od Funduszu, należy do którejś z tych kategorii i nie ma obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, powinna poinformować o tym Fundusz, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go.

Jeśli pracodawca, który otrzyma wezwanie, nie jest zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć umowę. Instytucję finansową należy wybrać spośród wpisanych do ewidencji PPK, wymienionych na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie 30 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli pracodawca wybrał już instytucję finansową i podpisał umowę o zarządzanie PPK, powinien poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go. Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK, pracodawca ma obowiązek zawrzeć również umowę o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych - przypomniano w komunikacie.

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy.

Dla pracodawców, którzy otrzymali wezwanie, PFR udostępni na stronie www.mojeppk.pl bezpłatne szkolenia i konsultacje. Przedsiębiorcy mogą też dzwonić na infolinię PFR: 22 703 43 63 (czynną od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora), a także skorzystać z poradnika "Jak utworzyć PPK krok po kroku - prosta instrukcja dla przedsiębiorców" https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Jak-utworzyc-PPK-krok-po-kroku.pdf. (PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec

kmz/ amac/