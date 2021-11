Jeśli dostawa energii jest oferowana przez dostawcę wraz z usługą dystrybucji, to zapowiadana niższa stawka VAT dotyczyć będzie zarówno dostawy energii jak, i usługi dystrybucji - poinformował PAP Biznes resort finansów. Jeśli natomiast usługi dystrybucji oferuje inny podmiot, to wówczas nie można zastosować obniżonej stawki na same usługi dystrybucji.

"Jeśli dostawa energii jest oferowana przez dostawcę wraz z usługą dystrybucji, to niższa stawka VAT dotyczy zarówno dostawy energii jak i usługi dystrybucji. Jest to z punktu widzenia VAT świadczenie kompleksowe, gdzie świadczenie uboczne dzieli los świadczenia głównego (dominującego), czyli dostawy energii" - napisał resort. "Jeśli natomiast usługi dystrybucji oferuje inny podmiot niż dostawca energii, to wówczas nie możemy stosować stawki obniżonej na same usługi dystrybucji – nie pozwala na to prawo UE" - dodano. Przedstawiona w czwartek przez rząd tzw. tarcza antyinflacja zakłada m. in. obniżkę podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc. z obecnego 23 proc. Obniża ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. i obowiązywać przez trzy miesiące. (PAP Biznes)