Jak wynika z raportu, wskaźnik klimatu konsumenckiego w listopadzie wynosi –27,6 pkt. co oznacza spadek o 6,8 pkt. w stosunku do wyniku z października . "Wynik Kantar Consumer Index w listopadzie to rezultat spadku wszystkich wskaźników" - napisano w komentarzu.

Wskazano, że wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju w listopadzie wynosi –33,2 pkt. i w porównaniu do października jego wartość spadła o 4,1 pkt. Napisano, że ocena ogólnej, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3 punkty procentowe. Ponadto - jak czytamy - do danej wartości wskaźnika przyczyniła się niższa niż przed miesiącem wartość oceny zmian sytuacji ekonomicznej Polski (o 6 pkt.) oraz spadek rocznej prognozy zmiany sytuacji ekonomicznej Polski o 5 pkt.

Z kolei ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych spadła o 6,5 pkt., osiągając wartość -22 pkt. "Według Polaków ocena obecnej, ogólnej sytuacji gospodarstwa domowego spadła o 5 pkt. w porównaniu do października. Pozostałe wskaźniki również uległy znacznemu spadkowi. Wskaźnik oceny zmian sytuacji finansowej spadł o 5 punktów procentowych, a współczynnik prognozowanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadł o 8 pkt." - napisano.

Kantar Consumer Index, czyli wskaźnik klimatu konsumenckiego jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. (PAP)