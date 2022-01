Ulga dla klasy średniej dla wszystkich z zarobkami do 12,8 tys. zł brutto

Reklama

"Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów, rencistów, do 12,8 tys. zł. (...) Podobnie wobec wszystkich zleceniobiorców, umowy zlecenie. Ale także np. nauczyciele akademiccy, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodów, do pensji 12,8 tys. zł brutto. Nie będzie żadnej straty, albo zysk albo neutralność" - powiedział.

Reklama

Jak wynika z prezentacji KRPM, rozszerzono preferencje dla klasy średniej do poziomu 12.800 zł brutto na dochody z: emerytury i renty, umów zlecenie, opodatkowanych świadczeń z ZUS, nauczycieli akademickich i innych zawodów stosujących inne koszty uzyskania przychodów.

Premier poinformował, że jeśli ktoś na koniec tego roku zauważy, że zarabiając do 12 800 zł brutto miesięcznie zarobi - w związku z Polskim Ładem - mniej niż to było w 2021 roku, to wówczas będzie mógł liczyć na rekompensatę.

"Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie, bądź takie same, zarabiając do 12 800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot" - powiedział na konferencji szef rządu.

Według Morawieckiego "lepszej gwarancji chyba nie można dać, że wszyscy Polacy bez wyjątku, wszyscy Polacy, których łączne wynagrodzenie sięga do 12 800 zyskają, bądź nie stracą ani złotówki na Polskim Ładzie".

"Zażądałem szybkiego wprowadzenia różnych korekt"

Nie przymykamy oczu na potknięcia w Polskim Ładzie; zażądałem od MF szybkiego wprowadzenia różnych korekt - powiedział w piątek na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił premier na konferencji prasowej, nakazał Ministerstwu Finansów prace "w trybie natychmiastowym i od początku roku te prace się toczą". Wskazał, że już wyrównano np. wynagrodzenia dla mundurówek czy nauczycieli i "to są zmiany, które wprowadzamy".

"Zażądałem od MF różnych korekt, które będą z korzyścią dla podatnika" - oświadczył szef rządu.

Podkreślał, że fundamentalną zmianą wprowadzaną przez Polski Ład jest kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł.