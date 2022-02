"Już jutro rozpocznie się akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. Polacy już od czterech lat mają ułatwione zadanie, bo w usłudze twój e-pit mają gotowe zeznania podatkowe. Uruchomiona cztery lata temu e-usługa to jeden z pierwszych cyfrowych projektów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej" - powiedziała Rzeczkowska.

Reklama

"Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych usług polskiej administracji w tym oczywiście administracji skarbowej, bo to jest nasza usługa (...) i z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Oczywiście w tym roku liczymy na kolejny taki rekord" - dodała.

Reklama

Z danych KAS wynika, że w roku 2019 złożono około 16 mln elektronicznych deklaracji PIT, w tym około 7 mln za pomocą e-PIT. Rok później było to odpowiednio 18,3 mln i około 9 mln, a w roku 2021 było to odpowiednio ok. 19,6 mln i ok. 10 mln.

Szefowa KAS przypomniała, że twój e-PIT jest skierowany do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37, PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT 36 z wyłączeniem dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Wszyscy, którzy złożą PIT przez usługę twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie gwarantowanym prawnie z trzech miesięcy do 45 dni.

Rzeczkowska powiedziała, że nawet jeśli podatnik nie złożył zeznania, to 2 maja bieżącego roku Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT 38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych, dzięki czemu zeznanie roczne będzie zawsze złożone w terminie.

w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnione są między innymi dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia a także numer KRS organizacji pożytku publicznego o ile zostało to wskazane w ubiegłym roku

Do e-urzędu skarbowego można się zalogować przez profil zaufamy, e-dowód, bankowość elektroniczną lub przez aplikację mObywatel albo wykorzystując nr PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT.