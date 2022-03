Nikt nie wie, szczerze mówiąc, ile osób ucieknie jeszcze z Ukrainy . Niektórzy moi koledzy szacują, że liczba uchodźców może sięgnąć nawet 10 mln. Nie da się czysto matematycznie określić, ile osób może zechcieć osiedlić się w Polsce. Do Berlina też codziennie przybywają tysiące uciekinierów z Ukrainy. Część próbuje już zapisywać dzieci do szkół, ale inni wolą czekać. To nie jest prosta, ekonomiczna kwestia. Wiele zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja polityczna. Decyzja o otwarciu granicy dla wszystkich uchodźców jest związana z geopolitycznym wymiarem tej wojny. Nie jest to jedynie konflikt między Rosją a Ukrainą, ale również między Putinem a Europą. Wszyscy obawiają się, że jeśli Kijów upadnie, to na nim się nie skończy.