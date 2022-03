Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. Specjalny wniosek o 500 plus w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie od soboty.

Dostęp do świadczeń rodzinnych daje uchodźcom ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nią uchodźcy będą mogli starać się o świadczenia 500 plus, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce. Reklama ZUS w przesłanym w czwartek komunikacie przypomina, że aby złożyć elektroniczny wniosek o 500 plus obywatel Ukrainy będzie musiał posiadać m.in. specjalny PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu. Reklama W najbliższy weekend Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizuje specjalną akcję "Weekend dla Ukrainy". "W sobotę i niedzielę w różnych miejscach w Polsce placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500 plus. Specjalny punkt będzie utworzony także na Stadionie Narodowym w Warszawie" - poinformowała, cytowana w komunikacie, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. "W naszych placówkach pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożyć wniosek o świadczenie 500 plus. Wykaz otwartych w weekend placówek będzie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu" – dodała prezes ZUS. W poniedziałek ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są uchodźcy z tego kraju. Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, oraz o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Te informacje są publikowane również na stronie internetowej ZUS w języku ukraińskim.(PAP) Autorka: Karolina Kropiwiec