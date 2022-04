Rating największego kraju Azji Środkowej to wypadkowa uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz podwyższonych cen ropy naftowej i złota.

Po rozmowach z przedstawicielami rządu Agencja S&P potwierdziła, że kazachska gospodarka jest w stanie przezwyciężyć konsekwencje nałożonych na Rosję sankcji gospodarczych. Ograniczenie przepustowości terminala przeładunkowego Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego jest tymczasowe i nie powinno prowadzić do dłuższych przerw w dostawach kazachskiej ropy.

Co więcej, analitycy S&P spodziewają się, że realny wzrost PKB w Kazachstanie osiągnie w tym roku poziom 2 proc., zamiast zakładanych 3,6 proc. To efekt spadku kazachskiego eksportu oraz spowolnienia gospodarczego, a także skurczenia się o 6,2 proc. gospodarki Rosji, kluczowego partnera handlowego Kazachstanu.

Również polityka fiskalna rządu będzie w 2022 roku nieco bardziej ograniczona. Kazachstan stoi przed ryzykiem zwiększonej dolaryzacji gospodarki z powodu braku stabilizacji na rynku tenge.

Co ważne, Narodowy Bank Kazachstanu podjął już działania, które mają utrzymać stabilność kazachskiej waluty. 24 lutego NBK podniósł stopę referencyjną o 325 punktów bazowych do 13,5 proc. Rząd Kazachstanu oraz NBK ogłosiły również wprowadzenie systemu ochrony depozytów tenge. Ma on zwiększyć ich atrakcyjności oraz utrzymać oprocentowanie depozytów dolarowych na dotychczasowym poziomie.

Kolejna ocena ratingowa Kazachstanu zostanie ogłoszona 2 września 2022 r.