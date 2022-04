Szef rządu zwracał uwagę, że był to czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski, wskazując na ubiegłotygodniowe katastrofy w kopalniach Pniówek oraz Zofiówka.

Zaznaczył jednocześnie, że jeszcze kilkanaście lat temu, rocznie do różnych akcji, ruszano dużo częściej niż obecnie.

"Teraz odbywa się to rzadziej, ale te wydarzenia, które miały miejsce były szczególnie tragiczne. Były wydarzeniami, które kosztowały życie naszych górników. To pokazuje, jak ten trud górniczy łączy się z niebezpieczeństwem" - mówił.

Dziękował jednocześnie wszystkim ratownikom, którzy "idą zawsze bez wahania za swoimi przyjaciółmi z braci górniczej ratować życie".

"Dziękuję za ich ofiarność, za ich odwagę" - podkreślił Morawiecki.

Premier poinformował też, że "dziś wiemy, że kolejni dwaj górnicy, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Zofiówce nie żyją, to jest już sześciu górników z Zofiówki".

Bliscy górników, którzy zginęli w Zofiówce i Pniówku zostaną otoczeni opieką państwa

Chcę zapewnić, że państwo nikogo nie pozostawi samemu sobie - dzieci, rodziny, żony, najbliżsi tych górników, którzy zginęli na Zofiówce i Pniówku zostaną otoczeni opieką państwa polskiego - zapewnił premier podczas wizyty w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

"Chciałbym złożyć najszczersze wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin i bliskich. Wprawdzie wiadomo, że nikomu nie przywrócimy życia, ale chcę zapewnić, że państwo nikogo nie pozostawi samemu sobie - dzieci, rodziny, żony, najbliżsi tych górników, którzy zginęli na Zofiówce i Pniówku zostaną otoczeni opieką państwa polskiego" - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że będą przeprowadzone prace sprawdzające, czy wypadki w kopalniach, to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. "Te prace niezwłocznie zostaną wykonane, pokażą, czy to wszystko było zbiegiem bardzo nieszczęśliwych zbiegów przypadków i okoliczności, czy doszło do jakichkolwiek zaniedbań - i wtedy będzie trzeba podjąć odpowiednie konsekwencje" - oświadczył Morawiecki.

Cały czas jest rotacja ratowników górniczych, do Zofiówki wyjeżdżają kolejne zastępy

Cały czas jest rotacja ratowników górniczych, za chwilę kolejne zastępy wyjeżdżają do Zofiówki; w tym samym czasie wracają ci, którzy wyjechali tam wczoraj o godz. 17 - przekazał w poniedziałek w Bytomiu prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Piotr Buchwald.

Buchwald powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Bytomiu, że jest to smutny dzień dla polskich górników. "Zginęło dwóch naszych kolegów w tych akcjach, co już wiemy: Kopalnia Pniówek, wybuch metanu i kopalnia Zofiówka - tąpnięcie z dużym wydzieleniem się do przestrzeni roboczej metanu również. To powodowało wypchnięcie tlenu i uduszenie" - mówił.

"Co wiemy na chwilę obecną? Obciążenie centralnej stacji jest bardzo duże. Mogę powiedzieć, że dzisiaj o godz. 2 zaistniał pożar w kopalni Wesoła w Katowicach, także kolejna okręgowa stacja, tym razem okręgowa stacja z Jaworzna, uczestniczy tam w tej akcji gaszenia" - dodał. Podkreślił, że to akurat sytuacja, gdzie nie są zagrożeni ludzie, występuje za to "dosyć intensywny rozwój pożaru".

Zaznaczył, że "zawsze Centralna Stacja stała na wysokości zadania" i dysponuje bardzo dobrym sprzętem, który także obecnie jest wykorzystywany. "Cały czas jest ta rotacja, za chwilę wyjeżdżają kolejne zastępy na Zofiówkę i za chwileczkę wracają - już są w drodze - ci, którzy wyjechali wczoraj o godz. 17. To jest potężne obciążenie, ale taka w tej chwili jest sytuacja, bardzo trudna, i musimy temu wszystkiemu sprostać" - powiedział Buchwald.

Dodał, że Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego przywiązuje także ogromna wagę do działań prewencyjnych i są odpowiednie służby, które na bieżąco pomagają kopalniom w eliminowaniu różnego rodzaju zagrożeń.