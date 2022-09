Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 452 mln euro wobec 849 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w lipcu 2022 r. wyniosła 124,1 mld zł, a importu 131 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 25,4% i 29,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu jak i importu" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Najwyższymi wzrostami odznaczały się ceny paliw i żywności. W lipcu ceny importowanej ropy osiągnęły kolejne maksimum - 460 zł za baryłkę, podkreślił NBP.

"Do wzrostu wartości eksportu przyczyniło się także zwiększenie sprzedaży zagranicznej w sektorze motoryzacyjnym. Był to pierwszy tak znaczący wzrost eksportu od wielu miesięcy. W lipcu br. zwiększyła się sprzedaż nowych samochodów osobowych, aut dostawczych oraz ciągników drogowych. Dynamikę eksportu wspierają także rosnące dostawy paliw do Ukrainy. W lipcu nominalna dynamika importu była nieco niższa niż w poprzednich miesiącach br. Przyczyniło się do tego osłabienie wzrostowej tendencji importu towarów zaopatrzeniowych. Mogło ono wynikać zarówno z niższego wzrostu cen w porównaniu z poprzednimi miesiącami, jak i wolniejszego wzrostu popytu. W lipcu ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 6,9 mld zł i było ono o 4,4 mld zł większe w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wpływ na rozmiary deficytu ma handel paliwami" - czytamy dalej w komentarzu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 32,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 6 mld zł, tj. o 22,7%. Wartość rozchodów wyniosła 20 mld zł i zwiększyła się o 3,5 mld zł, tj. o 20,9%. Na dodatnie saldo usług (12,4 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (5,6 mld zł), usług transportowych (4,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2,6 mld zł), podał także NBP.

(ISBnews)